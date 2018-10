Roger Federer sexy ed elegante | la moglie di Haas lo punzecchia | “dovevi fare il modello

Tennis - René Stauffer : “Roger Federer si è infortunato alla mano destra all’inizio della stagione sull’erba” : Potrebbe avere una spiegazione una parte del rendimento non esaltante di Roger Federer sull’erba in questo 2018. Il giornalista svizzero Renée Stauffer, uno dei veterani della professione nel suo Paese, ha rivelato tramite una serie di tweet che il campione svizzero s’è trovato ad avere a che fare con un infortunio alla mano destra, che ne ha condizionato il rendimento per circa tre mesi. Questa la serie di tweet rilasciata dal ...

Coppa Davis – La frecciatina di Piquè a Federer : “Nadal ci sarà e forse anche Djokovic! Roger non ha mai…” : Gerard Piquè, promotore del nuovo format della Coppa Davis, ha fatto chiarezza sulla presenza dei top player: Nadal ci sarà, Djokovic è in trattativa, mentre su Federer resta qualche dubbio Il format della nuova Coppa Davis, promossa da Kosmos Tennis, azienda di cui Gerard Piquè è uno dei principali azionisti, non sembra aver convinto i giocatori. In una recente conferenza stampa tenutasi a Madrid, il difensore del Barcellona e della ...

Atp Shanghai – Coric ferma Federer : Roger eliminato in semifinale in 2 set : Federer nulla può contro un tostissimo Coric: lo svizzero eliminato in semifinale a Shanghai, il 21enne croato in finale contro Djokovic Era preventivabile che Roger Federer potesse essere eliminato prima di poter arrivare fino in fondo nel torneo Atp di Shanghai. Lo svizzero, finora, non aveva mostrato il suo miglior tennis, nei match disputati nel torneo cinese, ma è comunque riuscito a conquistare una vittoria dietro ...

DIRETTA / Atp Shanghai 2018 Federer Coric (4-6 4-6) : Roger eliminato - il croato in finale contro Djokovic : DIRETTA Atp Shanghai 2018 streaming video e tv, orario delle semifinali di tennis: si giocano Djokovic Zverev e Federer Coric (oggi sabato 13 ottobre)(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 15:17:00 GMT)

Roger Federer tifoso della… Sampdoria? La strana passione calcistica del tennista svizzero : Roger Federer é stato tifoso della Sampdoria. Il motivo? Le vacanze in Liguria di gioventù e la grande passione per il calcio Nonostante il suo nome si impresso a caratteri cubitali nella storia del tennis, Roger Federer ha sempre avuto una grande passione per un altro sport: il calcio. Fin da bambino, Roger si divertiva a giocare a pallone, pensando anche ad un futuro da calciatore. Poi, fortunatamente, ha scelto di dedicarsi solo ed ...

Nikola Pilic : 'Roger Federer non sorride mai e gioca senza emozioni' : Pilic pensa che Novak sia il migliore giocatore del mondo e l'unico in grado di raggiungere i risultati di Rod Laver ; mentre è diversa la sua considerazione su Roger Federer . ' Secondo me, Federer ...

Roger Federer : 'Rafael Nadal ha portato qualcosa di nuovo al gioco' : Alza il livello anche in termini di fan, di interesse in tutto il mondo. Sono davvero felice di far parte della sua stessa epoca '. .

Roger Federer senza limiti : confermata la presenza ad Halle nel 2019! : Ancora una volta il numero 2 del mondo Roger Federer parteciperà al torneo tedesco, dove ha già trionfato 9 volte. Lo svizzero è a caccia del decimo sigillo, che gli è sfuggito per un soffio quest'...

Federer - beato te! Roger e i segreti della sua dieta : “mangio di tutto - la verità è che…” : Roger Federer ha svelato alcuni dettagli interessanti in merito alla sua dieta: niente restrizione, lo svizzero si concede qualsiasi cosa, ma senza esagerare In una recente intervista, Roger Federer ha parlato della sua dieta, aspetto fondamentale nella carriera di ogni atleta. Lo svizzero ha svelato alcuni dettagli riguardanti la sua alimentazione, spiegando di concedersi qualsiasi pasto, a patto di non esagerare: “posso mangiare di ...

Sock : 'Roger Federer è il GOAT. Djokovic ha avuto un'incredibile carriera' : Sono cresciuto giocando uno sport di squadra, Kevin pure. Giocando con la squadra di tennis del college. Non siamo spesso in questi ambienti. Quando giochi per altri ragazzi e per altri giocatori di ...

Chardy : 'Sono stato io il leader del Team Europa - non Roger Federer' : Il belga David Goffin ha dichiarato: ' Non puoi immaginare quanto sia bello passare il tempo con delle leggende di questo sport. Sensazioni semplicemente stupefacenti. Ovviamente abbiamo vinto il ...

Roger Federer spiega perché ha creato la Laver Cup : Ci sono grandi cose da fare qui, c'è un buon catering o qualsiasi cosa legata agli sponsor e ai Vip, e vedono giocare i migliori tennisti del mondo per tre giorni consecutivi. Penso sia una delle ...

Federer si ritirerà a Tokio nel 2020? Tracce sul sentiero declinante di King Roger : ... mentre quei diavoli di Nadal e Djokovic accorciano le distanze negli Slam, Roger a quota 20, Rafa 17 e Nole a 14,, scambiandosi il numero 1 del mondo? È la legge della giungla: Federer Express ha ...

Dormire - mangiare - allenarsi : Roger Federer e le chiavi della longevità : Poi, ovviamente, una volta raggiunta una sorta di altezza nello sport diventi più intelligente e diventi un po' più attento anche dopo aver subito alcuni piccoli infortuni. Quindi ti concentri ...