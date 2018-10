Riverdale 3×03 | Betty e Jughead di nuovo divisi? VIDEO

ilnotiziangolo

(Di martedì 23 ottobre 2018)3×03 trama e promo – Il terzo episodio della serie Tv andrà in onda mercoledì, 24 ottobre 2018, su The CW. “Chapter Thirty-Eight: As Above, So Below” mettono in guardia Veronica su un certo rallentamento per la serata di apertura. La trama di3×03 prevede inoltre una nuovaone fraper quanto riguarda le loro indagini in corso.3×03 trama e anticipazioni Veronica non potrà fare altro che reclutare gli amici per riuscire a fare in modo che la serata di apertura proceda senza altri incidenti. Una serie di ostacoli minaccia infatti di rallentare il grande evento e per la ragazza c’è solo una soluzione: chiede l’aiuto di Reggie, Kevin, Josie, Toni e persino Cheryl. Gli altri tre della gang invece saranno impegnati su fronti del tutto diversi. LEGGI ANCHE3: tutto ciò che devi ...