Risse tra ragazzi organizzate sui social | Fight Club a Piacenza Video choc | un 15enne

Domenica di Risse tra tifosi : il video degli scontri di Messina : Quella appena trascorsa in Serie D è stata una Domenica davvero da dimenticare, dove purtroppo bisogna segnalare due episodi di violenza avvenuti nel sud del paese e che hanno coinvolto tre tifoserie diverse. Aggressione all'imbarco dei traghetti, razzi e danni alle strutture L'episodio più grave è avvenuto in Sicilia, a Messina nei pressi degli imbarcaderi della Caronte&Tourist intorno alla mezzanotte. I tifosi locali tornavano dalla ...

Piacenza - Risse in centro in stile “Fight Club” organizzate sui social tra ragazzi : il “pubblico” li incita. Le immagini : Due ragazzini che si prendono a pugni, come fossero su un ring, e intorno decine di persone che li incitano. È la nuova “moda” scoppiata nel centro di Piacenza e che secondo gli inquirenti andrebbe avanti da circa un mese. Alle risse partecipano giovanissimi, quasi sempre minorenni, e vengono organizzate sui social. Sarebbero dieci i ragazzi che rischiano la denuncia, mentre solo sabato scorso sono state identificate 63 persone. Il ...

Ramos-Reguilon e non solo : tutte le Risse tra compagni di squadra in allenamento : I falli di Martins Indi e la vendetta di Robben Restando in tema di Nazionali, non si può non citare la 'quasi' rissa che si scatenò nel ritiro olandese, durante la Coppa del Mondo 2014, tra Martins ...

Khabib contro il team McGregor e altre famose Risse tra atleti : La polizia presente alla Mobile Arena di Las Vegas è dovuta intervenire per sedare una veemente rissa in margine al match di Ufc perso dall’irlandese McGregor per mano di Nurmagomedov. E il presidente Ufc, Dana White, esortava un riluttante Nurmagomedov ad abbandonare per motivi di ordine pubblico la struttura senza indossare, come pretendeva, la cintura di campione. Las Vegas, cosa è accaduto e cosa rischia Khabib Nurmagomedov Il ...

Sangue a Pietralata - il quartiere di Roma in balia delle Risse tra stranieri : "Le risse ci sono praticamente ogni sera: bevono, spaccano i vetri delle auto, fanno i bisogni in mezzo alla strada, ormai abbiamo paura". A parlare è una residente del quartiere di Pietralata, alla periferia est della Capitale. Qui, a metà settembre, l"ennesima lite tra clochard ubriachi è finita in tragedia. Era scoppiata come al solito per motivi banali. Ma stavolta un senzatetto romeno è rimasto senza vita in una pozza di Sangue, dopo essere ...

Strage di via d’Amelio - perquisito il giornalista che scRisse dell’indagine sul depistaggio dei poliziotti : Nel marzo scorso scrisse per primo che le indagini sul depistaggio del falso pentito Vincenzo Scarantino. Adesso subisce una perquisizione in casa. La procura di Catania ha ordinato il sequestro del telefono cellulare di Salvo Palazzolo, giornalista di Repubblica: è in corso una perquisizione nell’abitaione del cronista e un controllo del suo computer personale. Palazzolo è indagato per rivelazione di notizie dopo l’articolo con il quale a ...

Crollo Ponte Morandi - Autostrade scRisse al Ministero a febbraio scorso per garantire sicurezza del viadotto : Teleborsa, - Continuano le indagini per accertare le responsabilità del Crollo del Ponte Morandi a Genova, avvenuto la vigilia di Ferragosto. Ieri 29 agosto la Guardia di Finanza ha eseguito un ...

Crollo Ponte Morandi - Autostrade scRisse al Ministero a febbraio scorso "per garantire sicurezza del viadotto" : Continuano le indagini per accertare le responsabilità del Crollo del Ponte Morandi a Genova , avvenuto la vigilia di Ferragosto. Ieri 29 agosto la Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di ...