Risparmio | il tasso lordo italiano cala E non conosciamo neppure l' ABC della finanza

finanza-infograficando

(Di martedì 23 ottobre 2018) Gli italiani continuano a confermarsi un popolo di risparmiatori, ma ildirispetto al reddito disponibile sta progressivamentendo ed è inferiore alla media UE. A fine 2017 risultava pari al 9,7%, a fronte dell’11.8%media dell’Eurozona. Si è sperato negli ultimi anni in un recupero, che però evidentemente non c'è stato. Lo dice la Consob, che sottolinea come l'educazione finanziaria degli italiani sia complessivamente ancora molto scarsa.Cosa facciamo del nostroIl Rapporto Consob sulevidenzia che unsu due non conosce nemmeno le nozioni fondamentali riguardo all'economia. E non parliamo di chissà quali concetti, ma anchesemplice nozione di inflazione, oppure di mutui, relazione rischio/rendimento, diversificazione.E quando i concetti si fanno più complessi, come ad esempio la relazione prezzo/tassi di interesse delle ...