ilfattoquotidiano

: Rigopiano, il piccolo orfano Samuel e i 140mila euro per il suo futuro ‘congelati’. Comune: “C’è chi vuole i soldi… - fattoquotidiano : Rigopiano, il piccolo orfano Samuel e i 140mila euro per il suo futuro ‘congelati’. Comune: “C’è chi vuole i soldi… - italianaradio1 : Nella valanga che travolse l’hotel Rigopiano, il piccolo Samuel Di Michelangelo, 8 anni, perse il padre e la madre.… - italianaradio1 : Rigopiano, il piccolo orfano Samuel e i 140mila euro per il suo futuro ‘congelati’. Comune: “C’è chi vuole i soldi … -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Nella valanga che travolse l’hotel, ilDi Michelangelo, 8 anni, perse il padre e la madre. Lui ce la fece e in tanti si mobilitarono per lui, compreso il Comune di Osimo, in provincia di Ancona, dove il bambino viveva con i genitori. Il paese, grazie alle donazioni di moltissimi privati e aziende, ha raccolto circa. Una cifra dedicata aldi, ma che, di fatto, è ancora “congelata” in un conto intestato all’amministrazione. E oggi, a distanza di quasi due anni, c’è chi tra i benefattori ha iniziato a richiedere indietro la somma versata. È il caso di una signora di Castelfidardo, un comune limitrofo, che ha ottenuto indietro dal Comune la cifra di 360. “Io volevo solo che il mio gesto di beneficenza venisse consegnato al destinatario, ma quando ho saputo che a distanza di mesi era ancora tutto ...