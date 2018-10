Riflettori sulla Champions | Roma chiamata a non fallire

romadailynews

(Di martedì 23 ottobre 2018)– Non c’è tempo per piangersi addosso. Il KO contro la Spal è ancora vivido nelle menti e negli occhi di tutti, ma lachiama e la‘deve’ rispondere presente. Impegno probante questa sera allo stadio Olimpico di, dove alle ore 21 i giallorossi incontreranno la capolista del girone: il CSKA di Mosca. A sorpresa sono proprio i russi in cima alla classifica del suddetto raggruppamento, con 4 punti ottenuti grazie al pareggio in rimonta maturato a Plzen e la clamorosa vittoria conquistata tra le mura amiche ai danni del Real Madrid. Un punto, dunque, separa le odierne avversarie. Un match delicato per Di Francesco e i suoi ragazzi, obbligati a vincere non solo per mettersi alle spalle la pessima figura in campionato, ma anche per non compromettere il cammino europeo. Se l’Olimpico dipuò essere considerato una sorta di tabù in serie ...