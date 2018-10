Rienzi | verificare se misure sicurezza metro C abbiano funzionato

romadailynews

(Di martedì 23 ottobre 2018) Roma – Dopo i disagi registrati questa mattina sulla linea C della metropolitana di Roma, il Codacons chiede di accertare se i sistemi di sicurezza lungo la tratta e i piani di evacuazione dei passeggeri abbiano funzionato correttamente. "I viaggiatori presenti nei vagoni denunciano di essere rimasti chiusi per circa un'ora dentro i convogli sovraffollati, mentre altri lamentano di aver dovuto percorrere a piedi le gallerie – spiega il presidente Carlo Rienzi – E' necessario quindi verificare se tutto abbia funzionato alla perfezione sul fronte delle procedure e dei sistemi di sicurezza della linea C, e se l'evacuazione sia stata eseguita in modo corretto e senza rischi per i passeggeri. In tal senso chiediamo al Comune di Roma di attivarsi per compiere le dovute verifiche e dare rassicurazioni ai cittadini", conclude.