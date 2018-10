huffingtonpost

Respirare dal naso aiuta a immagazzinare i ricordi

(Di martedì 23 ottobre 2018) Memoria e respirazione sono intimamente legati, al punto chedalla bocca o dalpuò influenzare il modo in cui i nostrivengono consolidati. Questa la conclusione di un esperimento i cui risultati sono stati pubblicati sul Journal of Neuroscience.Uno studio della Northwestern University aveva già indagato il legame tra velocità della respirazione e emozioni, scoprendo che il ritmo del respiro modifica l'attività elettrica di alcune aree del cervello, come l'amigdala e l'ippocampo, influenzando memoria e paura. Per il nuovo studio, i ricercatori del Karolinska Institutet, in Svezia, hanno chiesto ai partecipanti di apprendere dodici diversi odori e,successivamente, diattraverso ilo la bocca per un'ora. Al termine, gli sono stati presentati il vecchio e un nuovo set di altri dodici odori, chiedendo di riconoscere quali ...