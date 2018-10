Report | il suicidio | i biglietti | gli affari I clan nella curva della Juventus

Dal bagarinaggio al suicidio di Bucci : l’inchiesta shock di Report che svela i retroscena dei rapporti Juventus-‘ndrangheta : Servizio shock di Report che mette a nudo segreti e retroscena sul tanto discusso rapporto fra la Juventus e la ‘ndrangheta: emergono verità sconcertanti Tutta l’Italia del pallone davanti alla tv, non di certo per uno scialbo Sampdoria-Sassuolo (senza nulla togliere al posticipo di Serie A), ma per seguire il tanto atteso servizio di Report sull’indagine Alto Piemonte e i rapporti tra Juventus e ‘ndrangheta. Il Reportage della ...