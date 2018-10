Renzi | Conte ci fa fare figuracce

"Sulla Tap Conte come Renzi" : Squilla il telefono. Il sindaco di Melendugno, Marco Potì, seduto dietro la sua scrivania, dove si perde il conto di quanti fascicoli ci siano con su scritto "Tap", risponde tra lo speranzoso e il rassegnato. "Va bene - dice - mandatemi una pec e ci vediamo domani a Roma". Il primo cittadino del Comune dove approderà il gasdotto Trans Adriatic, è stato convocato insieme ai tecnici per un nuovo incontro. Dopo quello di ...

Nuova accusa per Conte : “Vinse concorso per conflitto di interessi”. Renzi attacca : “Chiarisca” : A distanza di qualche settimana dalla polemica sorta in seguito alla diffusione della notizia relativa alla partecipazione del premier a un concorso per una cattedra alla Sapienza di Roma, questa mattina il quotidiano La Repubblica ha lanciato una Nuova accusa contro Giuseppe Conte, rivelando l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi dietro al concorso da professore ordinario all’università di Caserta vinto nel 2002.Continua a leggere

L’inviato di Zoro a Conte : “Ho portato bene a Renzi…”. Il premier urla e si tira indietro : “Ho portato bene a Renzi, porterò fortuna anche a lei. Quando divento amico dei premier…”. Lo ha detto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Mirko Matteucci, il tassista romano ospite fisso e inviato di “Propaganda live“, la trasmissione di Diego Bianchi su La7. A quel punto il premier ha sorriso, scattando all’indietro e alzando le mani. “Ah…” ha accennato con una smorfia del volto ...

Renzi attacca Conte - Di Maio e Salvini : 'La fede non si strumentalizza' : Matteo Renzi non ama il governo Conte: non potrebbe essere altrimenti, considerato che seppur al timone c'è un docente universitario "di garanzia", a muovere le fila per realizzare il programma condiviso da Lega e Movimento Cinque Stelle, due avversari politici di un Pd che arranca, pare che ci siano i leader dei due partiti. L'ex Presidente del Consiglio ed ex segretario del Pd nelle ultime ore ha sferrato un attacco piuttosto deciso nei ...

Stipendi staff premier - il cambiamento non c’è : Casalino guadagna più di Conte. Come Sensi prendeva più di Renzi : L’ufficio stampa e del portavoce del premier Giuseppe Conte costa in totale 662mila euro lordi all’anno. Di questi 169mila vanno al portavoce Rocco Casalino che guadagna più del presidente del Consiglio (che non essendo deputato si ferma a 114mila euro). La situazione è quindi immutata rispetto ai due predecessori del governo Renzi, quando premier e suo portavoce Filippo Sensi guadagnavano esattamente le stesse cifre. E’ stata ...

Conte più amato di Salvini Di Maio cresce. Renzi rottamato : Il Presidente del Consiglio spopola nei consensi, Silvio Berlusconi resta stabile ed è disastro per l'ex segretario del Pd Segui su affaritaliani.it

Renzi attacca Conte : "Fare il premier è solo un passatempo"/ Pd - attacco sui vaccini : "Sono dei cialtroni!" : Renzi attacca Conte: "Fare il premier è solo un passatempo". ultime notizie Governo, il senatore del Pd all'attacco sui vaccini: "Sono dei cialtroni!"(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 12:03:00 GMT)

Conte e il gioco della torre : “Renzi si è già buttato da solo. Boschi o Carfagna? La prima perché la conosco” : L’intervento del premier Giuseppe Conte a “La Piazza”, la sera del 7 settembre, si conclude con il gioco della torre. “Tra Trump e Putin chi butto giù? Putin perché non l’ho ancora conosciuto. Tra Salvini e Di Maio non butto giù nessuno perché cade il governo. Tra Renzi-Gentiloni? Renzi si è giù buttato”, scherza il premier che, su Maria Elena Boschi e Mara Carfagna aggiunge: “Boschi la conosco, allora siccome ...

Premier Conte e l'esame per la cattedra di diritto privato/ L'ironia di Renzi : "Ecco perché ha saltato CdM" : Conte rinuncia a esame per cattedra di diritto privato: il Premier era "prenotato" per un colloquio all'Università La Sapienza, incompatibile con il suo attuale ruolo(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 00:33:00 GMT)

Fatture false contestate - a giudizio i genitori di Renzi : Firenze, 4 set., askanews, - Sono stati rinviati a giudizio, a Firenze, i genitori dell'ex premier Matteo Renzi, con l'accusa di aver sfruttato due false Fatture, da 140 mila e da 20 mila euro. Il ...

SCONTRO M5S-LEGA/ Sulle pensioni Conte rischia la fine di Renzi : M5s e Lega divisi Sulle pensioni d'oro, una misura (giustizialista) che vale appena 500 milioni. Un compromesso lo troveranno, ma l'intoppo arriverà poi. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 06:00:00 GMT)ORBAN-SALVINI/ L'abbraccio che interroga l'Europa (fallita) delle anime belle, di S. LucianoFICO vs DI MAIO/ "Il giglio magico di Luigi è come quello di Renzi", int. a M. Suttora

Meloni : "Conte e Di Maio? Parlano come Renzi" : "Conte e Di Maio Parlano come Renzi: 'Se gli immigrati che arrivano in Italia non saranno distribuiti in Europa allora taglieremo i fondi alla Ue'". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'...

DICIOTTI - NIENTE ACCORDO UE : CONTE CON SALVINI E DI MAIO/ Ultime notizie migranti - Renzi : "Fateli scendere" : DICIOTTI, NIENTE ACCORDO in Europa: CONTE, "ipocrisia Ue". Di MAIO dopo il no alla condivisione dell'accoglienza dei migranti minaccia il taglio dei fondi. Bruxelles, Italia rischia sanzioni(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 10:22:00 GMT)