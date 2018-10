Renault | nel terzo trimestre diminuisce il fatturato

Renault - Nuovi accordi con Enel - Edf e Total : Il gruppo Renault ha annunciato una nuova serie di accordi per la promozione della mobilità elettrica, uno dei quali, stipulato con l'Enel, porterà alla realizzazione di Nuovi punti di ricarica in tutta la Penisola. In Francia, invece, la Casa della Losanga collaborerà con la Total e il fornitore d'elettricità Edf con l'obiettivo di creare un nuovo ecosistema per promuovere la transizione elettrica su larga scala.Smart charging anche in Italia. ...

La Renault crede ancora nel Diesel : il nuovo 1.7 Blue-dCi è in arrivo : 1-6Dci160TwinTurbo2 (in via di sostituzione) Con l’entrata in vigore delle nuove norme anti-inquinamento, gli standard ai quali tutti i propulsori devono attenersi, prevedono l’introduzione – oltre al FAP – del cosidetto liquido Ad-Blue. Purtroppo i Diesel in produzione presso la Régie, non permettevano il raggiungimento degli standard Euro 6d previsti. In casa Renault hanno preso una decisione drastica. Per avere ampi ...

