Reddito di cittadinanza | ecco come accedere ai 780 euro al mese - Salernonotizie it

Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, assicura che sul Reddito di cittadinanza non ci sarà uno scontro con la Lega. Una certezza che deriva dal fatto che "ci rivolgeremo solo agli italiani", con un meccanismo che verrà messo a punto nella normativa "che entro fine anno diventerà legge".

"C'è un clima costruttivo, avanti compatti. Capita a tutti di arrabbiarsi quando uno si sente ingiustamente tirato in ballo ma l'incazzatura passa e non ho mai smesso di fidarmi di Conte e Di Maio. A tavola non c'era alcuna manina", ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini al termine della cena.

Di fatto, come ha annunciato il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, saranno i Centri per l'impiego o gli sportelli dei servizi sociali a contattare e a convocare subito dopo i destinatari

Perché avere un Reddito di Cittadinanza. - di Davide Amerio - : Certo con la collaborazione delle imprese, ma assolutamente con una politica economica che abbia la visione dei mutamenti in corso. Non meno importante è il sostegno al Reddito, quale presupposto per ...

Reddito di cittadinanza : riconoscimento automatico - stranieri e nuova card : Un argomento caro a molti è sicuramente il Reddito di cittadinanza, la misura che sara' inserita nella legge di Bilancio come promesso in campagna elettorale dal Movimento 5 Stelle e come sottoscritto nel contratto di Governo dai “grillini” e dall’altro partito di maggioranza, cioè la Lega. La misura di contrasto alla poverta' di cui il M5S ne ha fatto un autentico cavallo di battaglia, dovrebbe partire il prossimo aprile e proprio dall’area ...

La proposta del reddito di cittadinanza, sostenuta dall'attuale governo, prevede che le spese effettuate siano monitorate dallo Stato, in modo da verificare la loro compatibilità coi dettami della manovra che, a detta del vicepremier Luigi Di Maio, dovrebbe cancellare la povertà in Italia. Tralasciando le questioni di politica ed economia, in questa sede proviamo a chiarire gli aspetti tecnici legati a una mossa del

Reddito di cittadinanza - numero verde e psicologo nella rete di supporto : Un sito web e un numero verde per "entrare" nel mondo dei centri dell'impiego dove chi ha bisogno potrà contare anche sul sostegno di uno psicologo : è il nuovo volto della rete a supporto del Reddito di cittadinanza , disegnato da Domenico Parisi ,...

Reddito di cittadinanza - il sussidio sarà versato senza bisogno di fare domanda : Si torna a parlare di Reddito di cittadinanza, misura economica volta a combattere la poverta' nel nostro Paese, e delle modalita' di erogazione. Il vice ministro all'Economia, Laura Castelli, ha dichiarato che non sara' necessario fare domanda per potervi accedere: sara' infatti lo Stato che, in maniera automatica, stabilira' chi ne avra' diritto. Reddito di cittadinanza, arrivera' in automatico senza domanda Laura Castelli, parlando dal palco ...

Politica - Ronghi : "Autonomia al nord e Reddito di cittadinanza al sud" - : 'Dalla Lombardia e dal Veneto giungono i rumori dello stappo di spumanti per gli imminenti provvedimenti che il Consiglio dei Ministri deliberera' sull'autonomia di queste Regioni, mentre non si alza ...

SONDAGGI POLITICI/ Manovra Lega-M5s - Reddito cittadinanza bocciato da 1 elettore su 2 : 43% ‘contro’ Governo : SONDAGGI POLITICI elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Berlusconi risale con la Lega che sfonda al 31,7%, bene Centrodestra al 46%. Calo M5s e stallo Partito Democratico(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:27:00 GMT)

Reddito di cittadinanza 2019 : sarà riconosciuto in modo automatico : Mentre Lega e 5 stelle si impegnano a rispettare il contratto firmato (tra mille difficoltà) e si preparano a rispondere alla dura lettera ricevuta dalla Commissione europea sul finire della scorsa settimana, il Reddito di cittadinanza si posiziona ai nastri di partenza in vista dell’entrata in vigore della Legge di bilancio 2019. Anche se il debutto non avverrà a gennaio, ma qualche mese più tardi, in primavera. Le novità sul Reddito di ...

