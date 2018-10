RED Hydrogen One è sempre più vicino | ecco un primo hands-on dell’enorme smartphone

Un’infografica presenta feature e design di RED Hydrogen One : In attesa del via alla commercializzazione di RED Hydrogen One, un'infografica ci presenta le principali caratteristiche di questo smartphone L'articolo Un’infografica presenta feature e design di RED Hydrogen One proviene da TuttoAndroid.

Ecco le prime foto di RED Hydrogen One : I primi fortunati acquirenti di RED Hydrogen One hanno già ricevuto lo smartphone e hanno pubblicato alcune foto catturate con la sua fotocamera

La versione titanio di Hydrogen One è in ritardo - RED si scusa regalando il modello in alluminio : RED Hydrogen One, l'atteso smartphone modulare con un ampio schermo olografico, arriverà in due versioni: alluminio e titanio. La data ufficiale in cui […]

RED Hydrogen One in titanio : nuove foto rivelano il numero del modello : Il 2 novembre è sempre più vicino e, di conseguenza, RED Hydrogen One sta per arrivare sul mercato. L'interessante smartphone creato dall'azienda specializzata in […]