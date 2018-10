Red Dead Redemption 2 | nuovi dettagli su patch del day one | companion app e Red Dead

Red Dead Redemption 2 : trafugato un nuovo video di gameplay che mostra per la prima volta i frammenti di una missione : Con l'avvicinarsi dell'uscita di Red Dead Redemption 2, compaiono ogni giorno in rete un sempre maggior numero di video di gameplay del titolo pubblicati da coloro che sono già entrati in possesso di questo atteso prequel.Attenzione agli spoiler: il video e il commento ad esso in calce potrebbero includere spoiler sulla storia e sulle missioni di Red Dead Redemption 2. Proseguite a vostro rischio e pericolo.Il video di cui vi parliamo oggi è ...

Red Dead Redemption 2 : Ecco La Mappa Di Gioco : Anteprima Mappa di Gioco Red Dead Redemption 2. Prime informazioni sulla Mappa di Gioco di Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2: la Mappa trapela in rete in anteprima Aspettando con ansia l’uscita di Red Dead Redemption 2, in arrivo nei prossimi giorni su console, Ecco che trapela in rete la Mappa di Gioco. Su Reddit sono infatti spuntate […]

Un'immagine con alcune statistiche mette a confronto Red Dead Redemption e Red Dead Redemption 2 : Ormai ci siamo, pochissimi giorni ci dividono dall'uscita dell'attesissimo Red Dead Redemption 2, un gioco del quale abbiamo parlato ampiamente sulle pagine di Eurogamer.it.In vista del lancio del titolo di Rockstar, ecco che un utente Reddit ci fornisce un'interessante comparazione tra i due Red Dead Redemption.Nello specifico, l'utente ha realizzato Un'immagine contenente alcune statistiche dei due giochi, che rendono chiare, anche in numeri, ...

Red Dead Redemption 2 - trailer - data di uscita - mappa - personaggi e tutto quello che sappiamo : Manca davvero pochissimo all'uscita di Red Dead Redemption 2, che si appresta ad arrivare su Xbox One e PS4 accompagnato da una mole di aspettative che difficilmente trova paragone nella storia dei videogiochi.Il gioco, come da tradizione Rockstar, promette benissimo e i trailer pubblicati dallo sviluppatore fino a questo momento hanno saputo scatenare l'hype dei fan. Se quindi probabilmente vi sarete già fatti un'ampia cultura sulla nuova ...

Rotto day one di Red Dead Redemption 2? Trapela intera mappa : Red Dead Redemption 2 sarà disponibile in vendita a partire dal prossimo 26 ottobre. A tre giorni di distanza dalla di uscita del gioco di Rockstar Games continua a crescere l’attesa dei milioni di fan, ma questa volta sono Trapelate nuove e interessanti novità. Gli sviluppatori continuano a sostenere che con il nuovo gioco arriveranno tante attività e un open world rivoluzionario. L’ultima novità però sembra essere rappresentata dalle prime ...

Le vendite retail nel Regno Unito sono calate del 6 - 2% quest'anno - ora gli occhi sono puntati su Red Dead Redemption 2 : Il mercato dei giochi fisici nel Regno Unito continua a essere in difficoltà e la speranza risiede nel lancio Red Dead Redemption 2 di Rockstar.Come riporta GamesIndustry.biz, le vendite di giochi retail nel Regno Unito sono calate del 6,2 per cento quest'anno secondo GfK, nonostante gli importanti lanci di Call of Duty: Black Ops 4 e Assassin's Creed Odyssey.Entrambi i giochi, insieme a FIFA, hanno tutti venduto meno unità fisiche rispetto ai ...

L'intera mappa di Red Dead Redemption 2 si mostra in nuove immagini : Con il 26 ottobre ormai alle porte, Red Dead Redemption 2 è il protagonista assoluto di questi ultimi giorni, il titolo più atteso da milioni di fan e l'ennesima grande produzione targata Rockstar Games che cercherà di lasciare il segno in modo indelebile sull'intero settore.Gli sviluppatori continuano a promettere una impressionante mole di attività e un open world per certi versi rivoluzionario ma in attesa di scoprire se sarà effettivamente ...

Red Dead Redemption 2 : gli sviluppatori parlano dell'incredibile vivacità del mondo di gioco : Con l'avvicinarsi della data d'uscita di Red Dead Redemption 2, fissata per il 26 ottobre 2018, gli sviluppatori ormai popolano in pianta stabile le prime pagine delle testate specializzate con le loro interviste, fondamentali per carpire qualche dettaglio su questo attesissimo seguito.Aaron Garbut, art director tra le fila di Rockstar North, ha recentemente concesso un'intervista al magazine EDGE, riportata da Gaming Bolt, nella quale ha potuto ...

A soli quattro giorni dall'uscita di Red Dead Redemption 2 - è stato trafugato e pubblicato in rete il primo video di gameplay del gioco : Rockstar ha celato Red Dead Redemption 2 dietro a una vera e propria cortina di ferro, mostrandone il gameplay solo attraverso dei trailer montati ad arte e lasciandolo descrivere ai giornalisti che hanno potuto provarlo in eventi a porte chiuse.Nessuna anteprima in video concessa alle testate specializzate, nessuna missione giocata interamente di fronte a una telecamera, ma solo quei trailer, che sono utili per scoprire le funzioni principali ...

Trapela gameplay di Red Dead Redemption 2 oggi 22 ottobre : Arthur cowboy e sparatorie : Red Dead Redemption 2 si mostra nel primo video gameplay Trapelato sul web prima della sua uscita. Dove poteva Trapelare se non su Reddit? Un utente lo ha postato condividendo solo 24 secondi del nuovo open world western di Rockstar Games ma, signori, possiamo ammirarlo in tutta la sua magnificenza. In pochi secondi in realtà viene mostrato parecchio: innanzitutto la classica ruota della selezione delle armi, in cui si può ammirare una ...

Red Dead Redemption 2 senza pietà contro i cavalli - permadeath in vista : La settimana tanto attesa dai fan di Red Dead Redemption 2 è finalmente arrivata: soltanto pochi giorni e finalmente il nuovo capitolo della saga free roaming in salsa western targata Rockstar sarà disponibile in tutto il mondo. Tante le feature confezionate dagli addetti ai lavori, che si apprestano a sorprendere una community le cui aspettative sono indubbiamente fuori da ogni parametro commensurabile. Di parole su Red Dead Redemption 2 nel ...

Red Dead Redemption 2 : secondo un rivenditore uscirà nel 2019 : MediaMarkt è un retailer europeo e ha indicato la versione PC di Red Dead Redemption 2 in listino, e sulla data di uscita possiamo vedere il 2019, riporta VG247.Naturalmente prima di farci prendere dall'euforia dobbiamo tenere presente che potrebbe trattarsi di un errore, o semplicemente di un placeholder per una nuova data, magari questa volta ufficiale. Infatti non abbiamo notizie da fonti ufficiali riguardo un'edizione PC di Red Dead ...

Red Dead Redemption 2 : nell'edizione retail troveremo due dischi : Saranno necessari ben due dischi a contenere Red Dead Redemption 2, riporta VG247.Come possiamo vedere da alcune immagini pubblicate su Twitter, l'epopea di Rockstar sarà contenuta in un "Disco Dati" e una "Disco di Gioco", per cui presumibilmente il primo sarà necessario all'installazione, mentre il secondo sarà quello che dovremo inserire nella nostra PS4 ogni volta che intendiamo giocare a Red Dead Redemption 2.Considerando come il titolo ...