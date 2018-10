Rai | Renzi | mi escludano da talk ma Foa lo portiamo in Tribunale

Renzi vs Foa : “domani denuncio Presidente Rai per diffamazione”/ Video Leopolda : sfida a Pd - Di Maio e Salvini : Leopolda 9 Renzi, giornata finale: si comincia alle 9:30 e si chiude con l'intervento dell'ex premier alle 12:30. L'attacco a Pd, Salvini, Di Maio e al Presidente Rai Marcello Foa(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 17:15:00 GMT)

Matteo Salvini - la risposta agli insulti di Renzi : 'Hai massacrato gli italiani : staRai 20 anni all'opposizione' : Dal palco della Leopolda 2018, Matteo Salvini si è sentito insultare addirittura dall'ex segretario del Pd, Matteo Renzi , che ha definito 'cialtroni' gli esponenti del governo che 'stanno mettendo in ...

Renzi contro il presidente della Rai Foa : 'E' una fake news che cammina' : "L'accordo con i 5 Stelle era anche vantaggioso, ma la politica non e' solo scambio di nomine, non è solo potere", ha spiegato. "I mercati ballano, Salvini e Di Maio fermatevi finché siete in tempo" -...

Renzi contro il presidente Rai Foa : 'E' una fake news che cammina' : Il presidente della Rai, Marcello Foa, "è un bugiardo, una fake news che cammina". A puntare il dito dal palco della Leopolda è l'ex premier, Matteo Renzi, ribattendo all'intervista rilasciata da Foa "...

Nomine Rai - la strategia di Salvini : 'Punterò sugli interni e non punirò i renziani' : ... anche perché in buona parte si tratta, come auspica lui, di persone che hanno decenni di esperienza in Rai e conoscono questo mondo. Modo. Ma è un gioco d'incastri in cui chi ora sembra stare dentro ...

Rai - Renzi : perché negano accesso a schede Foa? Cosa c'è sotto? : oma, 29 set., askanews, - 'L'elezione di Foa è regolare o no? C'è una richiesta di accesso agli atti per controllare le schede. perché la Vigilanza si oppone? Se non hanno nulla da temere perché ...

Porta a Porta - Renzi dichiara : “Salvini è il TRait d’union fra Berlusconi e Di Maio” : Salvini secondo Renzi fa da “collante” fra Di Maio e Berlusconi “Per me dev’essere Frans Timmermans, socialista olandese, che ora è vicepresidente.” Così Matteo Renzi, ospite a Porta a Porta, propone un fronte progressista unito alle elezioni europee del 2019, indicando il candidato. “Noi facemmo una battaglia, parzialmente vinta, per cambiare le regole europee – racconta l’ex premier riguardo ai temi dei vincoli di bilancio e ...

Ad Arcore via libera a Foa presidente Rai - Renzi attacca : "Di Maio e Berlusconi uniti da Salvini" : Matteo Renzi torna ad attaccare il governo e soprattutto uno dei due azionisti di maggioranza, il MoVimento 5 Stelle descritto come un partito sostanzialmente subalterno alla Lega. Dal salotto televisivo di Porta a Porta l’ex premier fa intendere che alla cena ad Arcore della scorsa settimana tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi quest'ultimo abbia dato il via libera a Marcello Foa presidente della Rai, nome fortemente voluto per la poltrona ...

Ad Arcore via libera a Foa presidente Rai<br>Renzi : "Di Maio e Berlusconi uniti da Salvini" : Matteo Renzi torna ad attaccare il governo e soprattutto uno dei due azionisti di maggioranza, il MoVimento 5 Stelle descritto come un partito sostanzialmente subalterno alla Lega. Dal salotto televisivo di Porta a Porta l’ex premier fa intendere che alla cena ad Arcore della scorsa settimana tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi quest'ultimo abbia dato il via libera a Marcello Foa presidente della Rai, nome fortemente voluto per la poltrona ...

Renzi : “Fronte da Macron a Tsipras unito alle europee”. E sulla Rai : “Foa è di parte” : “Macron, i Verdi, i liberali e Tsipras devono andare insieme? Assolutamente sì“. Matteo Renzi torna a Porta a Porta e lancia l’appello per un fronte progressista unito alle elezioni europee del 2019. E indica il candidato: “Per me dev’essere Frans Timmermans, socialista olandese, che ora è vicepresidente”, dice a Bruno Vespa, nella puntata che andrà in onda stasera su Raiuno. E di Europa Renzi parla anche ...

Pd - il futuro a tavola : Renzi - Gentiloni e Minniti dicono sì a Calenda. Zingaretti : ‘Io in trattoria con opeRaio - studente - ecc’ : Renzi, Gentiloni e Minniti hanno accettato l’invito a cena di Calenda. Martina non è stato invitato e si è rifugiato nella “cena di solidarietà per Genova“. E Zingaretti, che finora è l’unico candidato ufficiale alla segreteria del Pd, a sua volta ha rilanciato con una cena alternativa: al tavolo con il governatore esponenti della società civile. Al netto dei protagonisti, sembra che il futuro del Partito democratico si ...