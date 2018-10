Ragusa | arrestato vittoriese per atti sessuali con minorenne

Ragusa - 21enne arrestato per pedofilia : violenta una 12enne adescata su Whatsapp : Un 21enne è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Ragusa per violenza sessuale nei confronti di una 12enne adescata su Whatsapp

Ragusa . Giuseppe Panascia arrestato per l’omicidio della moglie Maria Zarba : Omicidio volontario. E’ stato fermato con questa accusa Giuseppe Panascia , 74 anni, marito di Maria Zarba , 66 anni, uccisa nella

Ragusa - furti seriali su auto in sosta : arrestato extracomunitario : furti seriali su auto in sosta. Tunisino arrestato dalla Polizia di Stato di Ragusa mentre era all'interno di un'auto in sosta a casuzze