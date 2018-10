Raggi | città accanto a feriti

Raggi contro Casapound dopo rinvio del blitz della Finanza : ‘Orgogliosamente antifascista’. La replica : ‘Pulisca la città’ : Botta e risposta tra la sindaca di Roma Virginia Raggi e il responsabile romano di Casapound Davide Di Stefano. dopo il caso del blitz della Guardia di Finanza saltato nel palazzo di via Napoleone III, la prima cittadina M5s su Twitter ha ribadito la posizione della giunta in favore dello sgombero. A lei ha risposto direttamente Di Stefano, che vive nello stesso stabile, su Twitter: “Ciao Virginia. Questa è la foto della via di Casapound ...

Baglio-Piccolo : Raggi e suoi assessori lavorino nell’interesse cittadini : Roma “Ci fa piacere sapere che la sindaca- pur con una certa saccenteria- si dichiari favorevole alle proposte avanzate dalla Regione Lazio sul fronte dei rifiuti. Viene da chiedersi come mai, dopo mesi e mesi di infangamenti, scaricabarile e rimpalli di responsabilita’, peraltro censurati dallo stesso ministero dell’Ambiente, la prima cittadina ora pare mostrarsi mite e collaborativa”. “Non era meglio lavorare fin ...

Legge di Bilancio 2019 : Raggiunto accordo su pace fiscale. Quota 100 e reddito di cittadinanza da febbraio : 8 ore settimanali di lavori socialmente utili e la frequentazione di corsi di formazione per prepararsi ad entrare nel mondo del lavoro. Come già reso noto dal principio, il reddito si perde se si ...

Finta Raggi gira per la città : lo spot satirico del comitato 'Sì Mobilitiamo Roma' : Una Finta sindaca di Roma Virginia Raggi gira per la città stringendo mani e rassicurando le persone sul futuro dei trasporti della capitale. 'Ce la metterò tutta', dice: è il contenuto dello spot ...

Raggi al Villaggio Coldiretti : "Parchi parte importantissima della città" : "L'amministrazione di Roma si è resa conto che dobbiamo collaborare con voi per curare una parte importantissima della nostra città: i parchi". Così Virginia Raggi dal Villaggio Coldiretti. La sindaca ...

REDDITO DI CITTADINANZA/ Visto dal Sud : così M5s inganna i poveri e foRaggia la camorra : Paragonare il REDDITO di CITTADINANZA ad altre misure analoghe europee è una topica che non fa i conti con il Sud. così M5s aiuterà la camorra.

Zocchi : domani contro Tmb Salario - Raggi ascolti cittadini : Roma – “Il tavolo di lavoro tecnico sulla situazione dei rifiuti a Roma organizzato dal ministro Costa chiarisce definitivamente che spetta al Campidoglio indicare i siti di stoccaggio dei rifiuti urbani e smentisce dunque la narrazione fantasiosa della Giunta Raggi chiudendo definitivamente il rimbalzo polemico che avevano messo in campo contro la Regione Lazio per nascondere le vere responsabilita’. Ieri Montanari, assessora ...

Roma - dai droni ai laser : è sempre più hi-tech il monitoRaggio della città : Sistemi di navigazione per le auto a guida autonoma, aerofotografia per la previsione delle voragini stradali, realta’ aumentata per l’addestramento del personale di soccorso, droni e laser-scanner per il monitoraggio e la manutenzione di strutture, edifici storici e siti archeologici: sono alcuni dei temi al centro di “Technology for All 2018”, il forum sull’innovazione tecnologica per il territorio, i beni ...

Il ministro Tria scrive all’Ue : “Manovra coRaggiosa e responsabile - pensiamo ai cittadini” : "Come sostenuto in diverse occasioni, la manovra di bilancio che questo Governo si appresta a varare è coraggiosa e responsabile, puntando alla crescita e al benessere dei cittadini, assicurando in seguito un profilo di riduzione del deficit, che passerà dal 2.4% del 2019 al 2.1% del 2020 per chiudere all'1.8% del 2021", ha scritto Tria nella lettera indirizzata alla Commissione europea.Continua a leggere

Pd Lazio : gestione Raggi ancor peggio di Alemanno - città allo sfascio : Roma – “I dati pubblicati dall’Agenzia di controllo e qualita’ dimostrano quanto sia pessima la gestione dei servizi forniti dalla Giunta Raggi. Dai rifiuti ai trasporti, la bocciatura dei romani e’ senza appello. Roma e’ ormai una citta’ allo sbando. E come sindaco la Raggi si sta dimostrando addirittura peggio di Alemanno”. Lo scrive in una nota il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo ...

Celli : Roma oggi città ferma - sonora bocciatura Giunta Raggi : Roma – “Riconosciamo al presidente De Vito ‘l’onore delle armi’ per essere stato l’unico della maggioranza a partecipare alla presentazione della Relazione dell’Agenzia per il controllo e la qualita’ dei servizi pubblici locali di RomaCapitale. Ma e’ bene che il presidente riconosca che quell’indagine e’ una severa bocciatura della Giunta Raggi, arrivata direttamente dai voti dei ...

Flat tax - superamento della Fornero e reddito di cittadinanza : cosa prevede l'accordo Raggiunto sul Def : Un primo avvio della Flat tax per oltre un milione di partite Iva ma anche del reddito e della pensione di cittadinanza, una nuova rottamazione delle cartelle, il superamento della legge Fornero e un fondo da 1,5 miliardi per i truffati delle banche. Sono questi i principali contenuti dell'accordo raggiunto nella maggioranza di governo in vista della predisposizione della nota di aggiornamento del Def.Eccoli.- reddito DI cittadinanza, 10 ...

Def - intesa Raggiunta : ecco cosa ha deciso il Governo su pensioni e reddito di cittadinanza : Salvini e Di Maio premono sul ministro dell'economia e ottengono una maggior spesa pubblica fino a toccare il 2,4% del...

Roma - Raggi : "La città avrà poteri speciali - uno status come le altre capitali" : "L'incontro con Conte è andato molto bene, abbiamo parlato dei poteri speciali per Roma: avrà uno status come le altre capitali", così la sindaca Virginia Raggi dopo l'incontro con il premier Giuseppe ...