Quota 100 | «finestra» solo nel 2019

Quota 100 : in pensione con assegni ridotti dal 5 al 21% : Dopo il parere negativo di Tito Boeri, presidente Inps, sul pericolo di una pensione più bassa per chi sceglie Quota 100, arrivano ora anche le prime stime diffuse da Il Sole 24 ore e fornite dalla società Tabula, che restituiscono dati non molto confortanti per chi vuole approfittare della pensione a quote introdotta con la Legge di bilancio 2019, per lasciare il lavoro con qualche anno di anticipo. I dati diffusi, alla domanda “Con Quota 100 ...

Quota 100 e Riforma pensioni/ Da 32.500 fino a 100.000 euro di costi per lo Stato : Quota 100, misura principale della Riforma delle pensioni contenuta nella Manovra 2019, avrebbe dei costi per lo Stato che possono arrivare fino a 100.000 euro a persona(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 09:02:00 GMT)

Pensioni - Quota 100 'cara' per chi ha versato tanto e vuole uscire prima : In tema Pensioni, in attesa della versione finale del disegno di Legge di Bilancio 2019 che il Governo gialloverde sara' chiamato a trasmettere al Parlamento entro fine mese, fanno discutere i tagli degli assegni a cui andranno incontro i lavoratori che sceglieranno di uscire dal mercato del lavoro attraverso il nuovo provvedimento di Quota 100. Un articolo pubblicato sul numero odierno del quotidiano 'Il Sole 24 Ore' lunedì 22 ottobre ha ...

Pensioni - Durigon : ‘Blocco del cumulo per Quota 100 - non tutti la utilizzeranno’ : Le Pensioni con la quota 100 del Governo Conte destinate all’insuccesso come l’Ape volontaria del Governo Renzi. E’ ancora tutto da capire il destino della nuova misura previdenziale che trovera' spazio nella legge di Bilancio 2019 e che sembra ridimensionata rispetto alle attese di migliaia di lavoratori. Potra' uscire dal lavoro con la nuova norma soltanto il 60 o il 70% dei lavoratori interessati. La platea dei beneficiari risulterebbe così ...

Quota 100 - la misura rimane invariata e con possibili tagli anche nel settore privato : Si continua a discutere sulla famigerata Quota 100 [VIDEO]che alcuni giorni fa ha ricevuto il via libera dal Consiglio dei Ministri assieme alle altre misure contenute nel decreto fiscale. Come gia' tanti sanno, circa 490 mila lavoratori potrebbero accedere al pensionamento dopo il raggiungimento di almeno 62 anni di eta' anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi. Con Quota 100 previste penalizzazioni fino al 21% In attesa ...

Cgil, Cisl e Uil hanno presentato una piattaforma unitaria anche in tema di RIFORMA delle PENSIONI. E sembrano essere dello stesso avviso del Governo, dice GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 06:07:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI E Quota 100/ Alla fine per la manovra si spenderà meno del previsto (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI e manovra 2019. Claudio Durigon spiega che QUOTA 100 concretamente costerà meno di quanto stimato, perché non tutti i beneficiari la useranno(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 04:22:00 GMT)

Pensioni e LdB2019 - sindacati in pressing su Quota 100 - 41 e donne : Dai sindacati arriva una decisa presa di posizione in merito agli interventi di riforma decisi dal Governo ed in particolare sulle modifiche previste per il comparto previdenziale [VIDEO]. Se infatti la Manovra è stata considerata complessivamente come inadeguata e carente rispetto alle necessita' del Paese, sulla previdenza e sul welfare si rivendica la necessita' di un'estensione delle tutele. Sopra ogni cosa, le sigle componenti la ...

Pensioni - con Quota 100 l’assegno si riduce dal 5 al 21% : In caso di uscita dal lavoro con Quota 100, di quanto sarà più basso l'assegno previdenziale? La risposta nell'analisi di...

Sondaggi Politici/ Salvini ‘convince’ sulla Quota 100 : solo il 26% ‘contro’ la Manovra Lega-M5s : Sondaggi Politici elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Berlusconi risale con la Lega che sfonda al 31,7%, bene Centrodestra al 46%. Calo M5s e stallo Partito Democratico(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:42:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2019 E Quota 100/ Di Maio promette soluzione per chi chiede Quota 41 : RIFORMA PENSIONI 2019 con Quota 100. La revisione della Legge Fornero con la Manovra potrebbe comprendere delle soluzioni anche per chi chiede Quota 41(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 17:59:00 GMT)

Pensioni - con Quota 100 l’assegno si riduce dal 5 al 21 per cento : Un operaio con uno stipendio di 1.600 euro perde almeno l’8% e un impiegato con 2mila euro di retribuzione rinuncia all’11 per cento. L’anticipo costa allo Stato tra 32 e 99mila euro per ogni lavoratore...

Quota 100 e Riforma delle pensioni/ Opzione donna - spunta la richiesta di trasformarla in Opzione mamma : La Quota 100 rappresenta la misura principale della Riforma delle pensioni nella Manovra 2019. Il Forum delle famiglie vorrebbe però anche Opzione mamma(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:34:00 GMT)

MANOVRA 2019 E RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e la richiesta per i lavoratori over 30 : Nella MANOVRA 2019 ci sarà anche la RIFORMA delle PENSIONI con Quota 100. Un intervento che fa emergere un problema riguardante i lavoratori over 30(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 15:24:00 GMT)