Quel che resta del ponte Morandi sarà abbattuto prima di Natale | dice il sindaco di Genova

FRANCESCO MONTE/ Duro sfogo in diretta : "Montate Quello che volete - basta distorcere" (Grande Fratello Vip) : Nella casa del Grande Fratello Vip 2018 FRANCESCO MONTE ha preso le distanze da Giulia Salemi. L'ex tronista sembra avere una strategia precisa per vincere il reality.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 23:53:00 GMT)

Paris Saint Germain-Napoli - tutto Quello che c'è da sapere sul match di Champions 2018 : Dov'è possibile guardare PSG-Napoli? La partita tra Paris Saint Germain e Napoli verrà trasmessa in diretta su Sky Sport HD , canale 263, e su Sky Sport Arena , canale 204, a partire dalle ore 21.00. ...

7 segnali che dimostrano che sei tu Quella emotivamente non disponibile : Ce l’hai sempre messa tutta con gli uomini, eppure gli appuntamenti non sono il tuo forte. La tua relazione ideale? quella con un uomo che non ti impegna totalmente, dunque il tuo partner dovrebbe essere emotivamente non disponibile. Probabilmente hai sentito parlare della teoria secondo la quale se sei attratto da persone non disponibili, questo potrebbe essere un chiaro segnale che forse anche tu non lo sei. Ma è davvero così? In realtà il ...

I bastardi di Pizzofalcone 2 - non tutto è Quel che sembra : anticipazioni puntata 22 ottobre : Lunedì 22 ottobre, in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.25, va in onda la terza puntata della nuova stagione de I bastardi di Pizzofalcone, una fiction poliziesca ambientata a Napoli che ha visto rinnovare il proprio progetto per un secondo atto grazie agli ascolti fatti registrare durante la prima stagione. Incominciata con gli ottimi auspici del pubblico, che ha rinnovato il suo interesse anche per questa nuova stagione, non mancano le ...

La frecciata della Gregoraci a Briatore : «Forse si è reso conto di Quello che ha perso» : Elisabetta GregoraciElisabetta GregoraciElisabetta GregoraciElisabetta GregoraciElisabetta GregoraciElisabetta Gregoraci«Forse si è reso conto di quello che ha perso, in giro c’è un po’ di tutto, un po’ di circo». Ospite di Mara Venier a Domenica In, Elisabetta Gregoraci ha parlato per la prima volta della fine del matrimonio con Flavio Briatore, a cui è stata legata per 12 anni e dal quale ha avuto un figlio, Nathan Falco: «Intorno a Flavio ...

Quel che resta di Huawei P20 Pro dopo caduta da grattacielo : foto impressionanti : Credete che Huawei P20 Pro non sia troppo resistente? Forse non avete visto ancora le foto che vi abbiamo lasciato in allegato, a fine articolo. Pensate che il rottame che state vedendo è Quel che resta di un dispositivo caduto dal 21 esimo piano di un grattacielo. Il proprietario, dopo averlo sottoposto ad una serie di altri test, ha deciso fosse arrivato il momento di fargli superare la 'prova finale', per meglio capire quanto realmente ...

Assemblea Figc - Fabbricini : 'Più problematiche di Quelle attese' : Roma, 22 ott., askanews, - 'Ho incontrato problematiche e critiche alle quali non mi sottraggo, ma rivendico risultati importanti nel calcio femminile, nel nuovo corso della Nazionale, l'introduzione ...

Roma-CSKA Mosca - tutto Quello che c'è da sapere sul match di Champions 2018 : Dov'è possibile guardare Roma-CSKA Mosca? La partita verrà trasmessa in diretta su Sky Sport, a partire dalle ore 21:00. Quanti sono i precedenti tra le due squadre? Roma e CSKA Mosca si sono ...

Quelli che pensano che un'altra destra non salviniana sia possibile e urgente : È possibile oggi un'altra politica, pensata e praticata con ideali, realismo e concretezza? Crediamo che ci sia una forte necessità di cambiare nel nostro Paese soprattutto la politica intesa come ...

Quelli che pensano che un'altra destra non salviniana sia possibile e urgente : Qualcosa si muove a destra. Qualcosa si muove in quella destra che "non vuole morire salviniana", perché, prendendo in prestito le parole di Salvatore Merlo sul Foglio, “sicurezza, serietà e responsabilità non sono valori da estremisti di destra: la migliore cura per i razzisti e per chi campa elettoralmente con la paura sarebbe una destra civilizzata”. Impossibile una destra così? Beh, ...

"Quello che non fece Cavour è riuscito ai negri : fare gli italiani". Il messaggio ai "terroni" vi farà riflettere : "Vi chiamavamo terroni, ci facevate schifo" dice Andrea Pennacchi in un monologo tratto da un testo scritto su Facebook da Marco Giacosa e adattato e diretto da Francesco Imperato in una pillola di 4 minuti. Il video, che in pochi giorni ha quasi raggiunto il milione di visualizzazioni, si fonda su un paragone tra gli ultimi. Tra i primi migranti, i "terroni" appunto che dal sud, con valigie di plastica e cartone, si stanziarono nel Veneto e i ...

Manchester United-Juventus - tutto Quello che c'è da sapere sul match di Champions 2018 : Dov'è possibile guardare Manchester United-Juventus? La partita verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Football, canale 203,, a partire dalle ore 21:00. Quanti sono i precedenti tra le due squadre? ...