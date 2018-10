Quando i neri erano i meridionali : il monologo sui 'terroni' spopola sul web (VIDEO) : Negli ultimi tempi sta spopola ndo sul web un video particolare, incentrato sul razzismo, o meglio sull'attuale schizofrenia degli italiani. Il filmato mostra il monologo di Andrea Pennacchi, attore veneto, che riprende un testo di Marco Giacosa. 'Ciao terroni, come va, mi ricordo di voi', esordisce Pennacchi, ricordando l'avvento di tantissimi meridionali in Veneto e il loro stile di vita. Dopo il lavoro, i vari Esposito, Giangi e Rizzo se ne ...

Quando i neri erano i meridionali. Il video cult supera il milione di visualizzazioni : Il video sta volando di bacheca in bacheca, mentre scriviamo 26.744 volte, e il giudizio è unanime: capolavoro. L’idea, partita dalla pagina Facebook This is Racism è molto semplice, un’inquadratura larga su una villetta davanti alla quale c’è un uomo in piedi che parla. L’accento è marcatamente veneto, il messaggio è dichiaratamente rivolto agli abitanti del Sud dell’Italia, ...