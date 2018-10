PUBBLICATO UN AVVISO PER LA VENDITA DI LOTTI DI LEGNA DA ARDERE

Verbalizzazione sedute Consiglio Ragusa - PUBBLICATO avviso : Il Comune di Ragusa ha pubblicato l' avviso di manifestazione d'interesse per appaltare il servizio di Verbalizzazione tramite stenotipia delle sedute

Roma. Polo senza dimora a Termini : PUBBLICATO avviso : pubblicato il nuovo avviso finalizzato alla gestione dei servizi erogati dal Polo Sociale di prossimità per persone senza dimora nell’area

Isernia - PUBBLICATO l'avviso per l'acquisto agevolato di libri scolastici : I termini delle richieste sono stati definiti dalla Giunta regionale Isernia . È stato pubblicato , sul sito web del Comune di Isernia , l'avviso per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di ...

"Lavatevi prima delle visite". Polemiche sull'avviso PUBBLICATO da un primario del Policlinico di Messina : Il primario di un reparto del Policlinico di Messina ha affisso un avviso, dietro la porta dello studio ospedaliero in cui esegue le visite, nel quale informa "Certi pazienti che lavarsi prima delle visite programmate, cambiarsi la biancheria intima e pulirsi le scarpe dalla terra o altro, prima di entrare, non cancella importanti indizi utili alla diagnosi, per cui possono procedere tranquillamente a una doccia. Ricordiamo che è sempre ...