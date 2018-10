PSG-Napoli | De Laurentiis pronto allo spettacolo | “sarà una bella partita a scacchi”

Champions League : PSG Napoli : "Noi siamo qui perché domani avremo il coraggio di giocare bene. Se non hai coraggio puoi anche stare a casa". Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti alla vigilia della sfida di Champions ...

Napoli - Ancelotti : 'Col PSG sfide da eliminazione diretta. Insigne gioca solo se è al 100%' : ROMA - Parigi è uno snodo fondamentale per la carriera di Carlo Ancelotti. Nella capitale francese l'allenatore ha vissuto la sua ultima partita alla guida del Bayern prima dell'esonero ma il Parco ...

PSG-Napoli - Ancelotti : "Coraggio - non esistono squadre imbattibili" : La vigilia parigina di Ancelotti è un tuffo nel passato. Inevitabile, dati i trascorsi. E in conferenza stampa, il tecnico non ne fa mistero: 'È una partita importante, ma non decisiva: c'è anche il ...

PSG-Napoli - Tuchel : 'Non siamo favoriti. Servirà grande prestazione di squadra' : Psg contro Napoli è anche un po' la partita dell'allievo contro un maestro. Tuchel contro Ancelotti, che il tedesco ammirava in tv da giovane, quando Carletto regnava nel centrocampo del Milan, prima ...

PSG - Tuchel : 'Con il Napoli due sfide decisive' : 'Per noi, ma anche per loro, sono due sfide decisive. Dobbiamo giocare al massimo, non c'è una sola chiave e servirà anche un pò di fortuna'. Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint Germain, non ...

PSG Napoli : Carlo Ancelotti e Marek Hamsik in conferenza stampa LIVE : LIVE 18:18 23 ott Che emozione è tornare a Parigi? Ancelotti: "Diciamo che sono emozioni contrastanti. Qui ho giocato l'ultima di Champions col Bayern, un ricordo non piacevole. Ma esperienza molto ...

Napoli - Ancelotti pensa ai tre centrali contro il PSG : La redazione di Sky Sport ha aggiornato sulle ultime di formazione in casa Napoli in vista del match con il Psg : 'Si va verso la conferma coi tre centrali difensivi schierati nella linea a quattro in fase di possesso ...

PSG-Napoli : Cavani contro il suo passato - Ancelotti torna a Parigi : Sfida fondamentale per il passaggio del turno: il Matador, in crisi di gol, sfida gli azzurri per la prima volta dopo l'addio, Carletto in Francia vinse un campionato nel 2013

Champions League - PSG-Napoli : Thiago Silva ko - Verratti c’è : Domani, il Napoli affronterà il Paris Saint Germain in una sfida delicatissima sotto il profilo della classifica: azzurri, parigini e Liverpool sono tutti a 3 punti. Il Psg è alle prese con qualche giocatore acciaccato, in dubbio per la Champions. Tra questi, c’è Thiago Silva: il brasiliano è ai box per un problema al bicipite femorale, che gli farà saltare con ogni probabilità la gara col Napoli. Ballottaggio Kimpembé-Marquinhos per ...

Napoli - De Laurentiis : “Ancelotti ha in mente una tattica per battere il PSG” : Intervistato da Il Mattino, è tornato a parlare Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli lo ha fatto a margine delle elezioni per il presidente della FIGC a Fiumicino. Il numero uno azzurro ha inevitabilmente parlato di Champions: il suo Napoli, domani sera, sarà impegnato nella difficile sfida esterna sul campo del Psg di Neymar, […] L'articolo Napoli, De Laurentiis: “Ancelotti ha in mente una tattica per battere il ...

Napoli - Ancelotti cerca certezze col PSG. E su CR7 : "Un solo errore!" : Il Napoli è volato a Parigi dove vuol specchiarsi nel Psg per capire se in questa Champions ci può stare da protagonista. Il successo, ampiamente meritato oltre il risultato, con il Liverpool dice di ...

Champions : contro PSG serve impresa - per bookie Napoli sfavorito : Al Napoli serve un mercoledì da leoni per vincere la trasferta Champions contro il PSG. Alla squadra di Ancelotti è toccato il turno più difficile tra le italiane. È quanto si evince dalle elaborazioni degli analisti SNAI, secondo cui l’impresa degli azzurri è ancora più ardua di quella dell’Inter, che giocherà al Camp Nou contro il Barcellona. Il «2» al Parco dei Principi – sarebbe il primo successo del Napoli sul PSG ...

PSG-Napoli : il match sarà trasmesso sui canali SkySport e in live-streaming su SkyGo : Mercoledì 24 ottobre, alle ore 21:00, andra' in scena l'attesissimo big match Paris Saint Germain-Napoli [VIDEO]. La partita valida per la terza giornata della fase a gironi della Uefa Champions League, si giochera' al Parco dei Principi. La squadra di Carlo Ancelotti arriva al match contro il PSG dopo essersi sbarazzata del Livepool grazie al gol siglato nel recupero da Lorenzo Insigne. I parigini, invece, nell'ultima sfida hanno vinto 6-1 ...