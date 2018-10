Proteste dei fan | il Barça blocca il progetto per un nuovo stemma

Udinese-Juventus - Proteste dei tifosi per le maglie utilizzate : 'sono dello stesso colore!' : Udinese-Juventus, divise molto simili tra le due squadre, i tifosi si lamentano sui social dei colori delle maglie Udinese-Juventus è iniziata da circa mezz'ora ed i tifosi di fronte agli schermi ...

Udinese-Juventus - Proteste dei tifosi per le maglie utilizzate : “sono dello stesso colore!” : Udinese-Juventus, divise molto simili tra le due squadre, i tifosi si lamentano sui social dei colori delle maglie Udinese-Juventus è iniziata da circa mezz’ora ed i tifosi di fronte agli schermi stanno avendo qualche difficoltà a distinguere i calciatori delle due squadre. Il motivo è il colore delle due divise, molto simile tra le due squadre. L’Udinese con la classica maglia bianconera, di un grigio pallido invece la divisa ...

Salvini a Napoli - applausi e Proteste/ Ultime notizie : “Via la patria potestà ai genitori dei baby camorristi” : Salvini a Napoli, Ultime notizie “Vedrò la gente per bene”, ma in città sono pronte numerose proteste. Il ministro dell'interno atteso questa mattina nel capoluogo campano(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:31:00 GMT)

Proteste a Barconecchia : doppio corteo di anarchici contro la chiusura dei confini : Centinaia di anarchici hanno sfilato in corteo a Bardonecchia per manifestare contro le politiche dell"immigrazione italiane e francesi cha hanno previsto uno stretto giro di vite ai confini.Molti di loro - se ne sono contati circa duecento - sono giunti nella frazione di Melezet provenendo da più Paesi: Italia, Austria, Francia, Germania, Spagna, Olanda, Inghilterra e Svizzera.Qui sono stati controllati e identificati dalla forze dell'ordine ...

Le Proteste dei genitori dei pueri cantores : "Foto e feste con Rihanna dei preti del coro della Sistina?" : Tre inchieste riguardanti il coro della Cappella Sistina sono state avviate dalle autorità vaticane. Quella che sta facendo più discutere coinvolge il maestro Massimo Palombella, accusato di maltrattamenti dai genitori dei pueri cantores, cioè i bimbi che cantano durante le celebrazioni presiedute dal Papa nella basilica di San Pietro ma anche in giro per il mondo. Ma non solo. Gli inquirenti d'Oltretevere sospettano un uso ...

VACCINI - PROROGATA AUTOCERTIFICAZIONE/ Ultime notizie - le Proteste dei dirigenti scolastici locali : VACCINI, nuovo emendamento: PROROGATA l’AUTOCERTIFICAZIONE. Ultime notizie, dietrofront del governo in merito alla circolare Grillo: AUTOCERTIFICAZIONE valida fino a marzo 2019(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 00:13:00 GMT)

Partono i test all’università e fioccano le prime Proteste : “Scogli per il 40% dei corsi” : Il primo ricorso al Tar, a Milano, è già stato annunciato. Nel mirino c’è l’università Statale, dove ieri si è svolto il test d’accesso al corso di laurea in Lingue e letterature straniere, una prova che secondo l’Unione degli Universitari (Udu) «non è a norma». Le proteste sono già state organizzate: questa mattina a Roma flash mob ormai di tradiz...

Gabbie Vuote risponde alle Proteste contro la sospensione degli abbattimenti dei caprioli : ... anzi le incrementa? Lo hanno scritto gli scienziati, quelli che giudicano il mondo con il metodo sperimentale. Lo dicono anche i 215.575 ungulati che in 20 mesi di applicazione della legge Remaschi ...

Rocca di Papa : Migranti - il sindaco risponde alle Proteste dei cittadini : Roma – Emanuele Crestini, sindaco di Rocca di Papa, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, intervistato da Matteo Torrioli. In merito alle proteste dei cittadini di Rocca di Papa per l’arrivo di alcuni Migranti sbarcati dalla Diciotti che saranno ospitati nel centro di accoglienza “Mondo migliore”. “Alcuni commenti apparsi sui social sono veramente pesanti –ha affermato Crestini-. Molti di quelli che hanno protestato non sono ...

Volkswagen spegne il 'cannone antigrandine' dopo le Proteste dei coltivatori messicani : Il costruttore, che a Puebla ha la seconda fabbrica al mondo , 450.000 unità come capacità produttiva e 15.000 lavoratori impiegati, , ha incontrato le autorità e ha confermato che per proteggere le ...

Volkswagen spegne il "cannone antigrandine" dopo le Proteste dei coltivatori messicani : Il costruttore, che a Puebla ha la seconda fabbrica al mondo, 450.000 unità come capacità produttiva e 15.000 lavoratori impiegati,, ha incontrato le autorità e ha confermato che per proteggere le ...

Lazio-Napoli su Dazn - streaming lento e gol in ritardo. Proteste e ironia social dei tifosi : «Un tuffo nel passato» : Lazio-Napoli su Dazn per molti è rimasto solo un desiderio, per altri uno stillicidio di immagini bloccate da uno streaming snervante, per molti un rompicapo inestricabile tra cavi Usb...