Prodi vuole frontiere aperte | ' Persino il Giappone ha detto si' | ma attacca Ue e Macron

(Di martedì 23 ottobre 2018) Romanoè una delle figure politiche italiane che ha creduto di più nell'Europa unita e nella moneta unica. Difficile immaginare che possa avere un pensiero anti-europeista, ma la sua ultima uscita fa riflettere. La sua lectio magistralis all'Ambrosianeum di Milano su 'L'Europa in un mondo globale è stata l'occasione per esporre il proprio pensiero su un sistema che, probabilmente, non è quello che si sarebbe immaginato una ventina d'anni fa e che oggi avrebbe bisogno di qualche cambiamento affinché continui a stare in piedi. Un'opinione che, per certi versi e a sorpresa, VIDEOlo accomuna a quello di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, espressioni di forze politiche avversarie del suo Pd.critica il comportamento della Francia diOgni paese - afferma l'ex Presidente del Consiglio dei Ministri - guarda al suo elettorato e basta. Inizia così il pensiero di Romano ...