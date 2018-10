huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'Processiamo i responsabili a Istanbul', Erdogan presenta il conto sul caso Khashoggi e a pagarlo potrebbe essere Trump… - sadape54 : RT @HuffPostItalia: 'Processiamo i responsabili a Istanbul', Erdogan presenta il conto sul caso Khashoggi e a pagarlo potrebbe essere Trump… - HuffPostItalia : 'Processiamo i responsabili a Istanbul', Erdogan presenta il conto sul caso Khashoggi e a pagarlo potrebbe essere T… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) La richiesta che potrebbe scatenare la "guerra diplomatica" viene a conclusione della "nuda e cruda verità" sull'assassinio di Jamal Khashoggi che Recep Tayypaveva annunciato nei giorni scorsi e che oggi ha svelato in Parlamento. Il presidente turco misura le parole, sembra addolcirle, riconosce l'impegno del re saudita, ma la richiesta finale è di quelle che a Palazzo reale risuonano come una dichiarazione di guerra. È quando, rivolgendosi ai sauditi afferma: "Non ho dubbi sulla sincerità del re, ma idevono essere processati a". Il "Sultano di Ankara" sa bene che questa è una richiesta che Riyadh non accetterà mai. Perché quel processo diventerebbe un fatto mediatico internazionale di primissima grandezza e, per quanto si cerchi di tenerne fuori il principe ereditario, sarebbe lui, Mohammed bin ...