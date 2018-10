Probabili formazioni Psg-Napoli | Champions League 24-10-2018

lanotiziasportiva

(Di martedì 23 ottobre 2018) La vittoria contro il Liverpool al San Paolo ha ridato coraggio alnel difficilissimo girone di. Azzurri attesi ora da un’altra super sfida contro il Paris Saint Germain, ennesimo crocevia importante in ottica qualificazione. La squadra di Carlo Ancelotti guida al momento il gruppo C con 4 punti, ma il pareggio per 0-0 all’esordio contro la Stella Rossa potrebbe rappresentare un handicap al termine del girone. Ecco perché ilè chiamato a giocare un’altra grande gara dopo quella fatta in casa contro il Liverpool, vinta grazie al gol di Lorenzo Insigne all’ultimo minuto. Al Parco dei Principi gli azzurri sfideranno il PSG di Tuchel e del tridente dei fenomeni con Neymar, Mbappé e l’attesissimo ex Edinson Cavani.Esistono solo due precedenti trae Paris Saint-Germain. Correva la stagione 1992/93 e le due compagini si ...