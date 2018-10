Prima Categoria D - Sporting Cenisia | Alessio Ragazzoni è il nuovo tecnico | c' è

Calcio - Coppa Liguria di Prima Categoria : Giampà gol - il Pontelungo si giocherà la qualificazione contro lo Sciarborasca : Per rimanere aggiornato settimanalmente sui risultati, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: http://www.facebook.com/sv.sport Vittoria nel finale per il Pontelungo al 'Levratto'. Giampà ha trovato la giocata giusta a pochi minuti dal novantesimo, permettendo così ai granata ingauni di raggiungere in cima alla ...

Prima Categoria F - Olimpic Saluzzo - ufficiali le dimissioni del tecnico Boaglio : Gianni Boaglio non è più l'allenatore dell'Olimpic Saluzzo. Alla luce della clamorosa sconfitta interna maturata ieri , 0-5 contro il Sant'Albano, e dell'ultimo posto in classifica occupato nel girone ...

Calcio - Prima Categoria : i risultati e la classifica dopo la terza giornata : I risultati odierni:

Calcio - Seconda Categoria A : i risultati e la classifica dopo la Prima giornata : I risultati odierni:

Frank Matano firma con il Carinola : 'La squadra è in Prima Categoria e con me penso che… ci rimarrà" : Borriello di provincia. Ecco il nuovo "ruolo" di Frank Matano, che annuncia su Instagram che giocherà il Carinola Calcio, squadra della sua città che gioca in Prima Categoria. Un post sui social e una ...

Per la Prima volta i GLAAD Media Awards introducono una categoria per i videogiochi : GLAAD Media Awards, per chi non lo sapesse, sta per Gay and Lesbian Alliance Against Defamation Media Awards, e di tratta dunque di una premiazione annuale che dal 1990 assegna dei premi a persone e alle produzioni di intrattenimento che hanno contribuito a rappresentare in maniera giusta e veritiera la comunità LGBT.Ebbene come riporta Dualshockers la premiazione annuale dei GLAAD Media Awards introdurrà per la prima volta una categoria ...

Ex Juve - la fiaba di Diagne : dalla Prima Categoria alla nazionale con il Senegal : - Comincia così un lungo pellegrinaggio per il mondo, da un prestito a un altro: in Belgio al Lierse, in Arabia Saudita all' Al Shabab , ancora in Belgio al Westerlo. Poi la cessione in Ungheria all' ...

L’uragano Florence si abbatte sulle Bermuda e potrebbe diventare di 4ª categoria Prima di abbattersi sugli USA nei prossimi giorni [MAPPE] : 1/13 Credit: NOAA ...

Dilettanti - i calendari di Eccellenza - Promozione - Prima e Seconda categoria : La Lnd Toscana ha diramato i calendari dei campionati di Eccellenza e Promozione . Squadre in campo per la Prima giornata il 9 settembre per l'Eccellenza e il 16 per la Promozione. Stop nel mese di ...