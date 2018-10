Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Previsioni Meteo per i giganti di Soelden. Forti nevicate e vento - gare a rischio? : Nel weekend del 27-28 ottobre incomincerà la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino ma le previsioni meteo non sono molte confortanti. A Soelden, dove nel fine settimana sono previsti i tradizionali giganti di apertura della stagione, c’è attualmente poca neve e per i due giorni di gara si preannunciano delle condizioni non ottimali: sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach, infatti, potrebbero arrivare pesanti nevicate e un forte vento ...

Meteo - le Previsioni di mercoledì 24 ottobre - : mercoledì estivo al Nord con temperature prossime ai 30 gradi. Migliora la situazione anche al Sud ma dal weekend sono in arrivo freddo e piogge autunnali

Meteo Roma : Le Previsioni per mercoledì 24 ottobre : Meteo Roma. Nella Capitale previsto bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi per tutto l’arco della giornata. Nel Lazio bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi Meteo Roma: Le previsioni per domani mercoledì 24 ottobre Giornata all’insegna del bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi per tutto l’arco della giornata, possibili velature del cielo al mattino per nubi alte e stratificate in transito. Temperature ...

Le Previsioni Meteo per domani - mercoledì 24 ottobre : Spoiler: bel tempo e temperature in aumento

Le Previsioni Meteo per domani - mercoledì 4 ottobre : Spoiler: bel tempo e temperature in aumento

Previsioni Meteo Italia : Mappa Elaborata da Rete Meteo Amatori Previsione per l’Italia per il 23 Ottobre 2018 La giornata di Martedì vedrà condizioni di tempo stabile e soleggiato sui settori del centro-nord. Al Sud permane il vortice di bassa pressione che scivolerà sullo ionio e dove apporterà precipitazioni anche abbondanti, in particolare sulla Calabria Ionica. Raccomandiamo prudenza e fate riferimento ad eventuali avvisi degli organi di protezione ...

Meteo - le Previsioni di domani martedì 23 ottobre - : Vortice ciclonico al Sud con maltempo intenso e rischio nubifragi su Calabria e Sicilia. Torna il sole al Centro Nord dove a metà settimana è atteso un nuovo forte aumento delle temperature

Previsioni Meteo - questo fresco durerà pochissimo : Mercoledì torna il super caldo in tutt’Italia - verso clamorosi +30°C al Nord con il foehn : Previsioni Meteo – Poco, pochissimo. Quasi niente. Il fresco arrivato in queste ore sull’Italia grazie a una goccia fredda proveniente dai Balcani è destinato a non lasciare alcun segno nell’evoluzione della stagione autunnale. Eppure si tratterebbe di nulla più che la normalità climatica di questo periodo dell’anno, invece già da domani – Martedì 23 Ottobre – le temperature ricomincieranno subito ad aumentare ...

Previsioni Meteo Piemonte : temperature in aumento : temperature in aumento in Piemonte: le Previsioni di Smi (Società meteorologica Italiana) indicano mercoledì massime tra i 21 e i 25 gradi in pianura e bassa collina e 20-23 gradi in montagna tra i 1.000 e i 1.200 metri, con l’innalzamento dello zero termico a 4.200 metri. Sulla regione – spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – come su tutto il nord-ovest l’alta pressione atlantica si sta saldando ...

Meteo - le Previsioni : ciclone e anticiclone - una settimana tra freddo e temporali : La settimana che ci aspetta, a quanto pare, sarà molto movimentata. Dagli aggiornamenti dei principali modelli Meteo si prospetta un alternarsi continuo di fasi stabili e forti...

Previsioni Meteo - Europa divisa a metà tra freddo artico e caldo eccezionale : la prossima settimana freddo e maltempo anche in Italia [MAPPE] : 1/15 ...

Meteo Roma : Le Previsioni per martedì 23 ottobre : Meteo Roma. Nella Capitale si prevede tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel Lazio al mattino locali addensamenti al confine con l’Abruzzo ma senza fenomeni, ampi spazi di sereno altrove. Meteo Roma: Le previsioni per domani martedì 23 ottobre Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto anche al pomeriggio ed in serata con ampi spazi di sereno. ...

Previsioni Meteo : prossimi giorni torna il caldo sull'Italia con l'alta pressione - poi severo peggioramento : Stiamo vivendo una fase decisamente perturbata su mezza Italia: le regioni centro-meridionali sono interessate da questa intensa perturbazione giunta da nord-est che ha fatto piombare la penisola in...