Previdenza | Quota 100 solo per il 2019 | Salvini | ' la misura sarà strutturale'

: RT @walteranedda: Assistenza e #previdenza non sono due componenti separate del ruolo delle Casse, ma lavorano in sinergia. Bisogna tenerne… - FabioEnricoPess : RT @walteranedda: Assistenza e #previdenza non sono due componenti separate del ruolo delle Casse, ma lavorano in sinergia. Bisogna tenerne… - MaxBro68 : Con #quota100 l’assegno si riduce dal 5 al 21 per cento - MaxBro68 : Legge di Bilancio 2019: quota 100 tra penalità e vantaggi -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Il meccanismo della100 entrera' in vigore a partire dal primo gennaioma potra' essere utilizzatodal prossimo febbraio con il sistema delle finestre trimestrali ipotizzate dall'esecutivo. Buone notizie, quindi, per migliaia di lavoratori che da anni sono alle prese con le rigide norme dettate dalla Riforma Fornero anche se, stando alle analisi effettuate dall'agenzia di rating Moody's l'intervento potrebbe essere temporaneoper il. L'Ue potrebbe bocciare la manovra Come ormai tanti sanno, il meccanismo della100 ha gia' ricevuto il via libera dal Consiglio dei Ministri e, dopo la votazione in Parlamento entrera' in vigore assieme alle altre misure contenute nella nuova Legge di Stabilita'. VIDEO Intanto è data per scontata la bocciatura della manovra finanziaria da parte della Commissione Europea ma il Governo Conte resta compatto e decide di andare ...