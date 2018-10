Presentata la 33 edizione della Venicemarathon in programma domenica 28 ottobre

After futuri digitali : Presentata la seconda edizione del festival in programma nel weekend a Reggio Emilia : Per tre giorni, oltre 80 appuntamenti tra dibattiti, workshop, dimostrazioni e spettacoli permetteranno di conoscere le ultime novità in materia di intelligenza artificiale, robotica e scienza dei ...

Presentata a Milano la 76° Edizione dell'Esposizione Internazionale Ciclo - Motociclo e Accessori : Immancabile poi l'area esterna MotoLive, l'adrenalinico spazio racing di EICMA, che ospiterà gare titolate, show, musica e spettacoli di intrattenimento. Su impulso del Presidente Dell'Orto, EICMA ...

Vienna sul Lago - XXIV edizione Presentata sul Vespucci : E' stata presentata a bordo della 'nave più bella del mondo', l'Amerigo Vespucci della Marina Militare, in occasione della Barcolana di Trieste, giunta alla sua 50esima edizione, la XXIV edizione di 'Vienna sul Lago', manifestazione nata nel 1993, che ...

Auditorium : Presentata oggi la 13a edizione di Lezioni di Storia “Il carattere degli italiani” : “Qual è il carattere di un popolo? La sua Storia: tutta la sua Storia e nient’altro che la sua Storia”. Da questa riflessione di Benedetto Croce è nata l’idea del nuovo ciclo di Lezioni di Storia, Il carattere degli italiani che avrà inizio domenica 18 novembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma, come sempre alle 11.00 in Sala Sinopoli. Il tema sarà articolato attraverso l’analisi e il racconto di 9 figure storiche che hanno ...

Presentata la XX della scuola a cinema e VI edizione Premio Branda - Cinema e creatività : Le pellicole proposte, dunque, sono quelle che nell'ultima stagione hanno saputo avvicinarsi al mondo giovanile trattando argomenti interessanti e d'attualità.8 film che affrontano, soprattutto, i ...

Bari - Presentata la X edizione della stagione artistica del Teatro Forma : ... come il ruolo da protagonista nel musical The Bodyguard o la partecipazione a Domenica In, , Karima mantiene costantemente aperta la porta sul mondo della musica afroamericana, che esplora con ...

Bari - Presentata la XXXIII edizione di TIME ZONES – Sulla via delle musiche possibili : Ad aprire la serata ci sarà Father Murphy, il duo che Simon Reynolds ha definito come la nuova 'psichedelia occulta italiana' e che è diventato noto per gli spettacoli dal vivo di grandissima ...

Presentata l'XI edizione della Domenica dei Sogni - la rassegna di teatro famiglia : L'intelligente e lungimirante intuizione di Vincenzo Cerami è una manifestazione ricca di spunti e di stimoli, che ha avuto sempre il grande merito di proporre spettacoli in grado di generare domande,...

Presentata la 50ª edizione della Barcolana. Malagò : 'Regata storica - fiore all'occhiello del sistema' : Il Presidente Malagò ha ricordato che "l'importanza di Trieste nello sport italiano è impressionante, sia per gli sport di squadra che individuali. La Barcolana l'abbiamo solo noi e si tratta di un ...

Presentata l'undicesima edizione del Forum Mondiale dei Giovani 'Diritto di dialogo' : ... il Forum è, da 11 anni, uno degli appuntamenti culturali che fanno di Trieste una città internazionale in cui i profili storico-culturali si misurano sul terreno della scienza, collocandosi accanto ...

GranPiemonte 2018 – Presentata l’edizione 102 della Corsa Reale : La gara partirà da Racconigi e terminerà a Stupinigi toccando altre residenze sabaude lungo i 191 chilometri del suo percorso. Le Ultime due edizioni sono state vinte da corridori italiani: Giacomo Nizzolo (2016) e Fabio Aru (Campionato Italiano 2017) La 102a edizione del GranPiemonte NamedSport, organizzato da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport con il sostegno della Regione Piemonte, è in programma giovedì 11 ottobre con partenza da ...

La Fiera del Tartufo di Pergola conquista Roma - la 23esima edizione Presentata all'Enit : ... oltre un chilometro lineare di stand di espositori di tipicità di qualità provenienti da tutta Italia; 500 mq di spazi per la vendita del Tartufo; 850 mq di area concerti, eventi, spettacoli; 190 mq ...

Chianciano Terme : 'Presentata la V° edizione del Paese di Babbo Natale' : Ricco anche il calendario degli spettacoli previsti, sia all'interno del Parco che nel Centro Storico, curati appositamente da due direttori artistici, Olga Brovelli per la Proloco di Chianciano ...

Vela – 151 Miglia Trofeo Cetilar : Presentata la 10ª edizione : presentata la decima edizione della 151 Miglia Trofeo Cetilar Il Salone Nautico di Genova ha ospitato oggi a mezzogiorno la presentazione della decima edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, la “regata dei record” che prenderà il via il 30 maggio 2019 sulla rotta Livorno/Marina di Pisa/Giraglia/Formiche di Grosseto/Punta Ala. Davvero tante e qualificate le presenze al Teatro del Mare, tra amici della regata, addetti ai lavori ed ...