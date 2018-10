Prendono il via da oggi i servizi in bicicletta della Polizia

Lamezia Terme : 'Vai via negro' e lo Prendono a sprangate fuori dal ristorante : Aggressione e botte al grido di 'negro di m.. Risali in macchina e vai via che qui in Calabria i negri non sono accettati'. È quanto ha denunciato alla Polizia di Lamezia Terme un cittadino di origini ...