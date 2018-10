Premier League | FA apre procedimento su Ianni ed effettua richiamo per Mou dopo

Premier League - l’Arsenal non si ferma più : successo anche contro il Leicester : Si è conclusa una giornata importante valida per la Premier League, in campo l’Arsenal che ha avuto la meglio del Leicester in un match molto importante per le zone alte della classifica. I Gunners stanno attraversando un momento super e si candidano ad essere protagonisti fino alla fine della stagione anche per il titolo. Sempre più determinante l’attaccante Aubamejang, l’ex Borussia Dortmund autore di una doppietta ...

Le partite del giorno – Si gioca in Serie A - Serie B e Premier League : Le partite del giorno – Dopo la pausa per lasciare spazio alle Nazionali, tornano i campionati europei, in particolar modo grande spettacolo in Italia, si gioca in Serie A, Serie B. Partita interessanti anche all’estero, in particolar modo Premier League, Bundesliga e Liga. Ecco il programma completo. Le partite del giorno Arsenal-Leicester Sampdoria-Sassuolo Benevento-Livorno Sociedad-Girona SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Pronostico Arsenal vs Leicester City - Premier League 22-10-2018 e Analisi : Premier League 2018-2019, 9^ giornata, Analisi e Pronostico di Arsenal-Leicester City, lunedì 22 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Arsenal-Leicester City, lunedì 22 ottobre. I Gunners vogliono continuare il loro periodo d’oro in Premier League sperando di conquistare i tre punti contro le Foxes nel Monday Night che chiude la nona giornata. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Arsenal e Leicester ...

Premier League - spettacolo a Stamford Bridge : finisce con un pareggio tra Chelsea e Manchester United : Una grande giornata di spettacolo quella andata in scena nella giornata di ieri a Stamford Bridge , dove Chelsea e Manchester United se le sono date di santa ragione, dando vita ad uno scontro ricco ...

Premier League in esclusiva su Sky fino al 2022 : Premier League Il matrimonio tra Sky e la Premier League si allunga ancora. La pay tv, infatti, annuncia di essersi assicurata in esclusiva per l’Italia, per altre tre stagioni (2019/20, 2020/21 e 2021/22), i diritti tv per la trasmissione delle partite del campionato inglese, da molti considerato uno dei più avvincenti e spettacolari di sempre. Saranno più di 235 i match di Premier League a stagione trasmessi sui canali SkySport, con più ...

Sky Sport e la Premier League ancora insieme fino al 2022 : La Premier League inglese è un’esclusiva di Sky Sport per altri 3 anni. Sky annuncia, infatti, di aver acquisito in esclusiva per l’Italia e per altre 3 stagioni (2019/20, 2020/21 e 2021/22), i diritti per la trasmissione dei match del campionato inglese, da sempre uno dei più avvincenti e spettacolari al mondo. L’offerta di calcio di Sky per le pross...

Premier League : City e Liverpool vincono e sono in testa : Travolto 5-0 il Burnley, Salah stende l'Huddersfield: Citizens e Reds al primo posto a +2 su Chelsea e Tottenham

Sky Sport - la Premier League fino al 2021/22 : La Premier League, il campionato inglese di calcio, sarà un'esclusiva di Sky Sport per le prossime tre stagioni, fino al 2022.Sky ha annunciato oggi, sabato 20 ottobre 2018, il nuovo accordo riguardante i diritti per la trasmissione dei match del campionato inglese, tra i più seguiti al mondo, in esclusiva per l'Italia e per altre tre stagioni (2019/20, 2020/21 e 2021/22).prosegui la letturaSky Sport, la Premier League fino al 2021/22 ...

Sky Sport - il colpaccio : la Premier League in esclusiva per altri tre anni : ... 2019/20, 2020/21 e 2021/22, , i diritti per la trasmissione dei match del campionato inglese, da sempre uno dei più avvincenti e spettacolari al mondo. L'offerta di calcio di Sky per le prossime 3 ...

Premier League : City - cinquina al Burnley e vetta solitaria : La squadra di Guardiola vola a +2 su Chelsea e Tottenham. Spurs al secondo posto dopo la vittoria per 1-0 nel derby con il West Ham

Premier League : vola il Manchester City - colpo del Tottenham. Tutti i risultati : BOURNEMOUTH-SOUTHAMPTON 0-0 AFC Bournemouth: Begovic, Francis, Steve Cook, Ake, Smith, Brooks, Lerma, Lewis Cook, Fraser, King, Wilson. Southampton: McCarthy, Cedric, Hoedt, Stephens, Bertrand, ...

Premier League - pari tra Chelsea e United : rissa sfiorata : Finale al cardiopalma e con rissa sfiorata per Chelsea-Manchester United. A Stanford Bridge finisce 2-2 con Barkley che pareggia per i Blues al 96', scatenando la reazione di Mourinho, che si arrabbia ...

Premier League : la diretta gol - i risultati live della nona giornata : BOURNEMOUTH-SOUTHAMPTON 0-0 AFC Bournemouth: Begovic, Francis, Steve Cook, Ake, Smith, Brooks, Lerma, Lewis Cook, Fraser, King, Wilson. Southampton: McCarthy, Cedric, Hoedt, Stephens, Bertrand, ...

Highlights Premier League : Chelsea-Manchester U. 2-2 - 100' di spettacolo : Highlights Chelsea-Manchester UNITED 2-2- 100 minuti di spettacolo a Stamford Bridge. Questa la durata dell’attesissima gara tra Chelsea e Manchester United, sfida inedita per Maurizio Sarri sino a oggi e ritorno a Londra per lo Special One. Si conclude con un pirotecnico 2-2 finale, figlio del pari di Barkley al minuto 96, seguito da più […] L'articolo Highlights Premier League: Chelsea-Manchester U. 2-2, 100′ di spettacolo ...