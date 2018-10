superguidatv

: Portobello, da sabato 27 ottobre su Rai 1 con Antonella Clerici: 'la mia sfida più grande' #antonellaclerici… - SuperGuidaTV : Portobello, da sabato 27 ottobre su Rai 1 con Antonella Clerici: 'la mia sfida più grande' #antonellaclerici… - MMastrantuono : Come ha ricordato flavio a l’eredità sabato comincia Portobello con @antoclerici - reale_official : @giulioserri Forse non era appropriato Visto che questa settimana parte un importante produzione #Rai come… -

(Di martedì 23 ottobre 2018)riporta su Rai 1 il mitico: trasmissione cara al pubblico della Rai che racconta storie di gente comune. A condurlo negli anni ’70 fu lo straordinario Enzo Tortora, che con garbo e delicatezza entrava nelle case degli italiani.2018, da27su Rai 1, conduttrice di quest’edizione rinnovata di, afferma che l’appuntamento con il nuovo show sarà alsera e non al venerdì come fu iloriginale e per lei rappresenta la suapiù grande: Il nuovoe la miapiù grande dopo 18 anni della Prova del Cuoco sono pronta per un classico della TV E manterrò il suo spirito originale mettendomi al servizio della gente comune: nuovadelsera dell’ammiraglia Rai Al via da27, per sei puntateentrerà nelle case delle italiani ...