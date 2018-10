Ponti e strade sotto controllo anche grazie agli smartphone degli automobilisti L’ANAS

"Ripartiamo dalle infrastrutture" : Ponti e strade della provincia Cuneo sotto esame : indispensabile rilanciare gli investimenti sulle opere infrastrutturali del nostro territorio. In caso contrario, verranno compromessi i primi segnali di miglioramento dell'economia provinciale". Lo ...

Allarme Toninelli su Ponti autostrade A24-A25 : Ho visto con i miei occhi sono in pessime condizioni : L'Aquila - "Alcuni piloni dei viadotti della A24 e A25, che ho potuto visionare con i miei occhi, sono in condizioni così degradate da risultare allarmanti". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, all'assemblea dell'Ance. L'A24 e l'A25, gestite da Strada dei Parchi, collegano Lazio e Abruzzo. "E' da anni che chiediamo che ci siano le risorse per i viadotti ...

Ponti pericolanti - Filippo Roma in Abruzzo per controllare le condizioni delle nostre strade : Dopo il 14 agosto, giorno del crollo del Ponte Morandi di Genova che ha causato 43 vittime , si è riacceso il dibattito sulla condizione delle nostre infrastrutture autostradali. Filippo Roma , ...

Sul numero di ottobre - Non solo Genova : strade e Ponti al collasso : Il censimento delle infrastrutture a rischio, lanciato dal governo subito dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova, rischia di essere un flop: i dati finora inviati da enti locali, Anas e società autostradali sono parziali, incompleti e, paradossalmente, troppo numerosi. Come rivela una nostra inchiesta, pubblicata sul numero di ottobre, tra le Regioni, le Province e i Comuni che hanno risposto alla richiesta del ministero delle ...

Ponti e strade - al Campidoglio servono 1 - 5 miliardi : Il Comune presenta l'elenco degli interventi urgenti al ministero delle Infrastrutture: solo per 800 chilometri di viabilità principale il conto è di 160 milioni in tre anni. Oggi Raggi incontra il ...

Genova - pm : numero indagati può aumentare | Autostrade : "Tutti sanno fare i Ponti - noi più veloci" | Toti : "No a un commissario esterno" : Il procuratore capo Cozzi annuncia che gli indagati per il crollo del ponte Morandi potrebbero essere più di 20. Il governatore Toti: "Diciamo no a un commissario che viene da fuori". L'a.d. di Atlantia e Autostrade, Giovanni Castellucci: "Questi non sono ponti di complessità tecnica particolarmente elevata".

Teramo. Ponti e strade : servono 1 - 7 miliardi : Sul ponte di Garrufo, finito in questi giorni agli onori della cronaca per un indice di vulnerabilità probabilmente datato: " Dalla nostra documentazione, anche per i lavori recentemente realizzati, ...

Ponti e strade - il prefetto : 'Nessuna criticità. Ma proseguiremo i controlli' : Si è svolto nella mattinata del 6 settembre negli edifici della prefettura di Livorno un vertice dedicato al tema della messa in sicurezza delle

Infrastrutture - Bevilacqua - Ugl - a governo e parlamento : 'Tagliare leggi inutili e subito l'ok a nuovi Ponti e strade' : Si chiede a governo ed i partiti che lo compongono , non sempre d'accordo sulle azioni da prendere in tema di economia e sviluppo, di delineare una precisa road map per garantire: snellimento ...

Crollo Genova - l’allarme del Consorzio autostrade siciliane : “Intervenire subito su 15 Ponti” : Il Consorzio autostrade siciliane ha stilato un rapporto nel quale evidenzia come nell'isola siano 15 i ponti su cui intervenire subito, oltre a 80 sovrappassi, per evitare il ripetersi di tragedie come quella del ponte Morandi di Genova. A preoccupare maggiormente i viadotti di Messina e del barcellonese.Continua a leggere

“Un piano Marshall sui Ponti - Autostrade collabori”. Parla Dell’Orco : Roma. La linea è tracciata, indietro non si torna. Almeno, questo richiede la tattica: ché se di bluff si tratta, bisogna comunque mantenere la faccia dura, lo sguardo inflessibile. “Il ministro Toninelli lo ha ribadito: di fronte a un disastro simile, non si può fare finta di niente”. Michele Dell’

Salvini : "Autostrade taccia - il titolo cade in borsa perché cadono i Ponti" : Matteo Salvini non ha intenzione di fare alcuno sconto ad Autostrade. All’indomani della conferenza stampa tenuta dall’ad Giovanni Castellucci, il vicepremier nonché ministro dell’Interno, lancia strali nei confronti della società che gestiva anche il ponte crollato a Genova il 14 agosto scorso: "Autostrade deve tacere, deve vergognarsi, deve aprire il portafoglio e risarcire tutti". Nei giorni scorsi, tra l’altro, la polemica si è spostata ...