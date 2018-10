Ponte Morandi | spunta ipotesi ' colpa cosciente'

Ponte Morandi - procuratore Cozzi : per indagati si profila 'colpa cosciente' : Per gli inquirenti i dirigenti di Aspi e del Ministero avrebbero preso in considerazione il rischio che il viadotto potesse crollare ma sarebbero stati 'intimamente convinti' di poter intervenire ...

Briatore sulla morte di Gilberto Benetton : “un’altra vittima di Ponte Morandi - ucciso dallo sciacallaggio” : Flavio Briatore e Gilberto Benetton hanno lavorato assieme in Formula 1, adesso l’imprenditore svela i dettagli di un incontro poco prima del crollo del Ponte Morandi “Il crollo del Ponte di Genova ha fatto una vittima in più: Gilberto Benetton. Lo avevo visto una decina di giorni prima del tragico evento, eravamo stati insieme un’oretta e ci eravamo salutati con un abbraccio e non stava così male poi lo sciacallaggio che ...

Quel che resta del Ponte Morandi sarà abbattuto prima di Natale - dice il sindaco di Genova : "Bisogna cominciare a lavorare sul ponte per tirarlo giù prima di Natale". Marco Bucci, sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione, ha parlato delle tempistiche per l’abbattimento definitivo del ponte Morandi. “Se cominciamo prima di Natale a demolirlo abbiamo veramente delle grosse possibilità di avere un nuovo ponte a Natale 2019". Leggi anche: Punto per punto, cosa prevede il ...

Gilberto Benetton morto a 77 anni. Gli ultimi due mesi di guerra dopo il disastro del Ponte Morandi : Benetton aveva 77 anni, secondo la rivista Forbes era il dodicesimo uomo più ricco d'Italia, 2 miliardi di dollari di patrimonio, e il 736esimo al mondo e lo scorso 14 luglio era stato travolto dallo ...

Gilberto Benetton è morto/ Addio a fondatore Gruppo - fratello di Luciano e Carlo : critiche per Ponte Morandi : È morto Gilberto Benetton, fratello di Luciano, Carlo e Giuliana: Addio al fondatore del Gruppo nonchè n.1 di Edizione e Atlantia. Le ultime notizie e le critiche per il Ponte Morandi

Crollo Ponte Morandi - sindaco Bucci : tirarlo giù prima di Natale - : Il primo cittadino e commissario per la ricostruzione a Genova ha fornito un calendario di scadenze per l'abbattimento di ciò che resta del viadotto: "Se cominciamo a dicembre abbiamo grandi ...

Ponte Morandi : Aspi - progetto retrofitting classificato rispettando norme (2) : (AdnKronos) - Il Decreto, rilevano le strutture tecniche di Autostrade, "classifica come locali gli interventi che 'riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura e interesseranno porzioni limitate della costruzione', non producendo 'sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti

Ponte Morandi : Aspi - progetto retrofitting classificato rispettando norme : Roma, 22 ott. (AdnKronos) - Le strutture tecniche di Autostrade per l’Italia "ritengono doveroso precisare che la decisione è stata assunta nel rigoroso rispetto del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008". E' quanto precisa in una nota la società in relazione alle dichiarazioni attribuite a funzionar

Ponte Morandi - DECRETO GENOVA DOMANI ALLA CAMERA/ Ultime notizie - Cozzi : "Nuovi avvisi di garanzia? Vedremo" : PONTE MORANDI, DECRETO GENOVA: verso il rush finale. L'esame del testo verso la CAMERA, oggi l'incontro tra Bucci e Cantone su rischio infiltrazioni mafiose nei cantieri.

Ponte Morandi - Cantone (Anac) : “Norme antimafia nel decreto Genova per evitare problemi successivi” : “Pensare che esistano luoghi nel nostro Paese in cui la mafia è completamente estranea credo che sia un illusione che ormai nessuno coltiva davvero, le mafie e la cosiddetta ‘linea della palma’ si è molto alzata” così il presidente dell’Anac, autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, si è espresso oggi a Genova rimarcando le perplessità circa l’assenza di norme antimafia nel decreto Genova. Gli ambiti dei nuovi cantieri maggiormente a ...

Crollano le scale di casa - i residenti : 'Sembrava il Ponte Morandi' : Domenica 21 ottobre in uno stabile di via Ormea, a Torino, le scale di un condominio sono improvvisamente collassate su loro stesse per quattro piani. «Sembrava il ponte Morandi» dicono tutti. La ...

Ponte Morandi - «ecco come “dribblarono” i collaudi sul viadotto» | : Un dirigente del Mit decide di parlare, accuse ad Autostrade e ministero: «ecco i nomi di chi ha taciuto per mesi, sono state compiute violazioni assurde»