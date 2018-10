Pogba sfida il passato 'giorno speciale' : ANSA, - TORINO, 23 OTT - "Oggi è un giorno speciale" per Paul Pogba, che in serata scenderà in campo con la maglia del Manchester United contro la Juventus, il suo passato mai dimenticato. Il ...

Manchester United-Juventus probabili formazioni : Ronaldo e Dybala sfidano Pogba : Manchester United-Juventus è la notte delle stelle che si sfideranno a Old Trafford, martedì 23 ottobre alle 20,45, per la terza giornata dei gironi di Champions League. Per i bianconeri, in piena emergenza per i forfait di Khedira, Emre Can e Mandzukic, è la possibilita' di metter un tassello fondamentale per la qualificazione e ipotecare anche il primo posto del girone. Dopo due vittorie con Valencia e Young Boys, la squadra di Allegri con un ...