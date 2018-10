Pisa | esplosione al Dipartimento di Chimica in Università Ultime notizie | studenti

Pisa : esplosione in laboratorio di chimica dell’Università : esplosione questa mattina in un laboratorio del dipartimento di chimica dell’Università di Pisa, al secondo piano dell’edificio, in via Moruzzi: sarebbero 3 le persone coinvolte, nessuno è in pericolo di vita. E’ stato applicato il piano di emergenza con l’evacuazione temporanea del presidio universitario. Sul posto i vigili del fuoco: è intervenuta anche la squadra Nbcr per rimuovere alcuni contenitori all’interno ...