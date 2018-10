Piazza Affari chiude in calo | -0 | 86% | con Europa | Spread a 316

Piazza Affari chiude in calo - ma bocciatura Ue già scontata dal mercato. Spread sale a 316 : Un mix di fattori ha spinto l'Europa sui minimi da due anni. Deludono alcune trimestrali molto attese, preoccupa la situazione italiana, permangono le tensioni sulla guerra commerciale e le preoccupazioni sulla crescita cinese. Wall Street in forte calo, pesano gli industriali. A Piazza Affari banche in ordine sparso, male St e il lusso...

Aeffe in picchiata a Piazza Affari : Pressione sulla società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,40%. L'andamento di Aeffe nella settimana, rispetto al World Luxury Index ,...

Piazza Affari : seduta euforica per Mediaset : Ottima performance per il Biscione , che scambia in rialzo del 2,80%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Piazza Affari : le vendite travolgono Fiera Milano : Pressione su illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che perde terreno, mostrando una discesa del 5,87%. L'andamento di Fiera Milano ...

Piazza Affari : Piaggio in rally : Seduta decisamente positiva per la big delle due ruote , che tratta in rialzo del 2,07%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB , ad evidenza del ...

'Affari in Piazza' : debutta stasera il nuovo format di Tv Prato sui temi caldi dell'economia e della finanza : Sei puntate condotte dalla giornalista Lucrezia Sandri, in cui saranno approfonditi in maniera divulgativa e con l'ausilio di contributi video i 'temi caldi' dell'economia e della finanza. Spazio ...

Spread Btp/Bund oltre i 310 punti - poi arretra. Piazza Affari nervosa : L'Italia attende le contromosse dell'Ue dopo che il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha inviato la lettera di risposta alla Commissione sulla manovra. Borsa di Milano, seduta nervosa Seduta ...

Star Conference a Londra dedicata alle PMI italiane. Coinvolte 81 società di Piazza Affari : Venticinque società quotate su AIM Italia , Mercato Alternativo del Capitale, e Cinquantasei quotate sul Segmento Star di Borsa Italiana, dedicato alle medie imprese con capitalizzazione compresa tra ...

Piazza Affari : andamento rialzista per CHL : Punta con decisione al rialzo la performance della società attiva nel settore dell'Information Technology , con una variazione percentuale dell'1,92%. A livello comparativo su base settimanale, il ...

Caduta vertiginosa di STMicroelectronics sul mercato di Piazza Affari : Aggressivo ribasso per l' azienda italo-francese di semiconduttori , che passa di mano in perdita del 3,61%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , ...

Piazza Affari : De' Longhi - quotazioni alle stelle : Prepotente rialzo per la big degli elettrodomestici , che mostra una salita bruciante del 3,12% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota ...

Borsa : Piazza Affari apre in forte in calo - Ftse Mib -1 - 15% : Apertura in forte calo per la Borsa di Milano con l'indice Ftse Mib che segna -1,15%. All Share -0,94%. piazza Affari è la peggiore in Europa dove tutti i mercati hanno debuttato col segno meno. I ...

Piazza Affari preoccupata. Milano apre in calo - spread in risalita : Nell'attesa della risposta dell'Unione Europea sulla manovra italiana, la borsa italiana apre in rosso. A Milano Piazza Affari perde già oltre un punto percentuale, con il ftse mib che aggiorna i minimi dal marzo 2017, appesantito dalle banche e dalle vendite su st (-4%).Male anche lo spread, con il differenziale tra btp e bund che risale attorno a quota 310 punti, con il rendimento del decennale al 3,53%. Oltre a St che segna la ...

Piazza Affari e Borse europee previste in calo in avvio - atteso il giudizio Ue sulla manovra Italia : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha risposto alla lettera Ue confermando l'impostazione della manovra 2019 con deficit al 2,4% il prossimo anno. Oggi dovrebbe arrivare il giudizio della ...