Piazza Affari | andamento rialzista per CHL

Caduta vertiginosa di STMicroelectronics sul mercato di Piazza Affari : Aggressivo ribasso per l' azienda italo-francese di semiconduttori , che passa di mano in perdita del 3,61%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , ...

Piazza Affari : De' Longhi - quotazioni alle stelle : Prepotente rialzo per la big degli elettrodomestici , che mostra una salita bruciante del 3,12% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota ...

Borsa : Piazza Affari apre in forte in calo - Ftse Mib -1 - 15% : Apertura in forte calo per la Borsa di Milano con l'indice Ftse Mib che segna -1,15%. All Share -0,94%. piazza Affari è la peggiore in Europa dove tutti i mercati hanno debuttato col segno meno. I ...

Piazza Affari preoccupata. Milano apre in calo - spread in risalita : Nell'attesa della risposta dell'Unione Europea sulla manovra italiana, la borsa italiana apre in rosso. A Milano Piazza Affari perde già oltre un punto percentuale, con il ftse mib che aggiorna i minimi dal marzo 2017, appesantito dalle banche e dalle vendite su st (-4%).Male anche lo spread, con il differenziale tra btp e bund che risale attorno a quota 310 punti, con il rendimento del decennale al 3,53%. Oltre a St che segna la ...

Piazza Affari e Borse europee previste in calo in avvio - atteso il giudizio Ue sulla manovra Italia : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha risposto alla lettera Ue confermando l'impostazione della manovra 2019 con deficit al 2,4% il prossimo anno. Oggi dovrebbe arrivare il giudizio della ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari insegue i 19.000 punti (23 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI insegue i 19.000 punti. Diversi dati macroeconomici previsti in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 04:58:00 GMT)

Piazza Affari : in acquisto Tod's : Brilla l' azienda di calzature di lusso , che passa di mano con un aumento del 2,21%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tod's evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

Piazza Affari : luce verde per Piquadro : Ottima performance per il produttore italiano di pelletteria , che scambia in rialzo del 3,06%. Il trend di Piquadro mostra un andamento in sintonia con quello del World Luxury Index . Questa ...

Piazza Affari : sviluppi positivi per Damiani : Seduta decisamente positiva per la società che produce gioielli , che tratta in rialzo del 2,59%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto all'...

Piazza Affari : Safilo si muove verso il basso : Retrocede molto il produttore di occhiali da sole e da vista , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,79%. La tendenza ad una settimana di Safilo è più fiacca rispetto all'andamento ...

Piazza Affari vira in negativo : Piazza Affari vira in negativo e lo spread torna a risalire sopra i 300 punti base . Dopo l'avvio in forte slancio, nonostante i timori successivi al declassamento dell'agenzia Moody's, che ha ...

Spread di nuovo in rialzo - Piazza Affari in calo : Lo Spread tra Btp e Bund decennali torna a salire e arriva a 307 punti base, con un tasso di interesse sui titoli italiani che tocca il 3,51%. Dopo un avvio in netto rialzo, Piazza Affari invece vira ...

Dopo cessione Magneti Marelli - Fca vola a Piazza Affari : Il primo atto rilevante del nuovo ceo di Fca succeduto a Sergio Marchionne, Mike Manley, è la cessione di una delle aziende più rilevanti della galassia del gruppo italo-americano, Magneti Marelli. La decisione definitiva è stata presa in favore dell'azienda giapponese Calsonic Kansei, controllata dal fondo americano KKR. Nelle casse di Fca arrivano 6,2 miliardi di euro, cifra non piccola se si pensa, tanto per fare un esempio, che gli americani ...

Piazza Affari positiva dopo Moody’s. Spread sotto quota 300. Balzo Fca : La Borsa di Milano risale dopo quattro settimane consecutive di rosso e soprattutto dopo che Moody's ha tagliato come nelle attese il rating Baa3 ma ha mantenuto l'outlook stabile non prevedendo pertanto peggioramenti a breve...