Pianeta Terra e AWS | applicazioni nel cloud al servizio dell’agricoltura

Per cospirazionisti la distruzione della Terra del Pianeta Nibiru è iniziata dall'Ucraina - : ... che avrebbe messo in guardia l'umanità dalla fine del mondo per l'interazione di Nibiru. Secondo un ufologo rimasto anonimo, Baba Vanga aveva affermato che nel 2023 Nibiru avrebbe inflitto un duro ...

Messina laboratorio naturale per lo studio del Mediterraneo : ecco gli eventi della Settimana del Pianeta Terra : Far conoscere le possibilità che la scienza offre per migliorare qualità della vita e sicurezza, investendo su ambiente, energia, clima, alimentazione, salute, risorse e riduzione dei rischi ...

Settimana del Pianeta Terra : a Messina un doppio evento - “un laboratorio naturale per lo studio del Mediterraneo” : La Settimana del Pianeta Terra vuole far appassionare i giovani alla Scienza, alle Geoscienze in particolare, e trasmettere l’entusiasmo per la ricerca e la scoperta scientifica. Far conoscere le possibilità che la scienza ci offre per migliorare qualità della vita e sicurezza, investendo su ambiente, energia, clima, alimentazione, salute, risorse e riduzione dei rischi naturali. L’iniziativa organizzata dai Giovani Geologi – Sicilia con ...

Messina : geoevento della “Settimana del Pianeta Terra 2018” a Montalbano Elicona : L’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali), Sez. di Messina, in collaborazione con il Comune di Montalbano Elicona, Arpa Sicilia e Nodo InFEA Sicilia, Sigea, Associazione Centro Educazione Ambientale (CEA) Messina onlus , Ordine Regionale Geologi Sicilia, organizza il geoevento ”Aspetti geo-paleontologici del territorio di Montalbano Elicona (ME)” che rientra nel programma nazionale della “Settimana del Pianeta Terra” (14 – ...

6° edizione della Settimana del Pianeta Terra : grande interesse per gli eventi organizzati dall’Ordine dei geologi della Puglia [FOTO] : 1/9 ...

Settimana del Pianeta Terra : 8 geoventi organizzati dall’Ordine regionale dei geologi della Puglia : “La geologia per la tutela e la valorizzazione del territorio” con un filo conduttore comune rappresentato dalla risorsa idrica e l’importanza della sua tutela, questi i temi affrontati dall’Ordine regionale dei geologi (Org) della Puglia che ha aderito alla sesta edizione della Settimana del Pianeta Terra “L’Italia alla scoperta delle Geoscienze – Una società più informata è una società più coinvolta” che si svolgerà dal 14 al 21 ottobre ...

Al via la nuova edizione della Settimana del Pianeta Terra : l’INGV organizza escursioni - attività didattiche - giochi di ruolo - mostre e seminari : Torna, dal 14 al 21 ottobre, la Settimana del Pianeta Terra – L’Italia alla scoperta delle Geoscienze – Una società più informata è una società più coinvolta – il festival scientifico che vede ancora una volta l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) tra i partner dell’evento. Nell’anno dedicato dall’Europa alla valorizzazione del patrimonio culturale, la kermesse, giunta alla sesta edizione, ha come ...

Al via la 6° Settimana del Pianeta Terra : anche in Puglia sette giorni di geoeventi

Il futuro incerto del Pianeta Terra : È ormai tempo di chiederci quale direzione prendere sul piano rifornimento energetico. Sfruttare solo il petrolio sembra la strada sbagliata. Leggi

Astronomia - la minaccia dei “centauri” per la Terra : ecco con quale frequenza e con quali conseguenze catastrofiche questi asteroidi potrebbero colpire il nostro Pianeta e non solo : Gli astrofisici Mattia Galiazzo e Rudolf Dvorak dell’Università di Vienna, in collaborazione con Elizabeth A. Silber (Brown University, USA), hanno analizzato lo sviluppo della traiettoria a lungo termine dei centauri, i corpi minori del sistema solare che originariamente hanno orbite comprese tra quelle di Giove e Nettuno. Nello studio, pubblicato su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, i ricercatori hanno stimato il numero di ...

Settimana del Pianeta Terra - 7 giorni di eventi in tutta Italia tra bellezze naturalistiche e prevenzione : Segnaliamo alcuni eventi nel Lazio in un programma nazionale ricco di proposte: A Roma una mostra alla Sapienza con la meteorite marziana più grande del mondo e una i-sense per vivere l'impatto con ...

Torna la Settimana del Pianeta Terra : centinaia di geoeventi in tutta Italia dal 14 al 21 ottobre : Saranno centinaia i geoeventi in programma dal 14 al 21 ottobre per la “Settimana del Pianeta Terra“, il Festival delle Geoscienze che, per la 6ª edizione, accenderà i riflettori sul patrimonio naturale e geologico del nostro Paese con centinaia di iniziative in tutto lo Stivale. Sette giorni di manifestazioni sparse in tutta Italia dedicate alle divulgazione scientifica per diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente e ...

Dalle miniere d'oro ai fossili - dalle trincee della Grande guerra all'Etna : ecco la Settimana del Pianeta Terra' - : ... che lo scorso anno ha visto oltre 80.000 partecipanti, vogliamo far conoscere le possibilità che la scienza ci offre per migliorare qualità della vita, investendo su ambiente, energia, clima, ...

Vita su Marte - nel sottosuolo del Pianeta rosso emergono nuove prove : “simile ai luoghi della Terra dove abbiamo vita sotterranea” : Dal sottosuolo di Marte emergono altre prove della possibilita’ di una vita passata: dopo la scoperta del lago di acqua liquida e salata sotto la superficie del pianeta, arrivano le prove che le rocce nascoste nelle profondita’ avevano energia chimica sufficiente ad alimentare forme di vita elementare, simili a quelle che vivono oggi nelle profondita’ della Terra. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Earth and Planetary ...