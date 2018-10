Perché l’hydrospinning ci piace e tanto

vanityfair

(Di martedì 23 ottobre 2018) Tra le tante attività fitness da praticare in piscina l’hydrospinning è una delle migliori. Per svariati motivi. In base a uno studio effettuato dai ricercatori del Montreal Heart Institute, che hanno analizzato l’allenamento di un gruppo di persone in buona salute su una cyclette dentro e fuori dall’acqua, è infatti emerso che il sistema cardiovascolare lavora in modo più efficiente quando si pedala in piscina. Durante un workout in acqua la frequenza cardiaca è più bassa: per ogni battito, per soddisfare il fabbisogno di ossigeno, viene pompato più sangue. «è un’attività che si svolge individualmente o in gruppo e che unisce i benefici dell’attivita sulla bike a quelli dell’acqua», ci spiega Angelo Franzone, Training Manager di Waterbeat Society primo e unico centro, in Italia (a Milano in via Santa Tecla 3), completamente dedicato a questa attività. Ogni ...