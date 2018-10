Perché l' Europa ci boccia

Perché la manifestazione pro-Europa di Londra riguarda anche noi : Un nuovo referendum sull'accordo finale tra Regno Unito e Unione Europea è stato chiesto a gran voce lo scorso sabato da 670mila cittadini inglesi, che hanno marciato in corteo per le vie di Londra. Un popolo compatto che non si arrende alla Brexit e che guarda con grande preoccupazione al 29 marzo 2019, giorno in cui il Regno Unito uscirà ufficialmente dall'UE.Ad affollare le strade di Londra c'erano inglesi che già nel ...

Il M5s è lieto del successo dei Verdi. Ma Perché in Europa non stanno insieme? : ... ha dichiarato pochi giorni fa al Foglio , ''come si fa a dire che i grillini sono diversi da Matteo Salvini, se è con lui che stanno in coalizione, portando avanti una politica unica e in ...

Il M5s è lieto del successo dei Verdi. Ma Perché in Europa non stanno insieme? : L'inarrestabile ascesa dei Verdi è sicuramente il dato più interessante della complessa transizione politica apertasi in Germania con le elezioni in Baviera, che hanno confermato la crisi dei conservatori della Cdu/Csu e il crollo dei socialisti. Nel Baden-Württemberg sono al governo con il partito di Angela Merkel ed esprimono il governatore, nel ricco Land meridionale andato da poco al voto sono diventati il ...

Perché vista da nord-est l'Europa è un principio non negoziabile : Pubblichiamo il discorso che la presidente di Confindustria Udine tiene oggi al roadshow nazionale dell’associazione in Friùli-Venezia Giulia. Anna Mareschi Danieli è dirigente nel team amministrazione e finanza della Danieli & C. Officine Meccaniche Spa di Buttrio Robert Kennedy, in un famosissi

Dolcificanti artificiali banditi negli USA Perché causano cancro - ma in Europa sono ancora commercializzati : sono passati ben 49 anni da quando negli USA vennero banditi i Dolcificanti artificiali, dopo che prove di laboratorio hanno dimostrato che le sostanze di cui erano composti causavano il cancro. Era il il 18 ottobre 1969 quando gli Stati Uniti decisero di mettere al bando questi edulcoranti creati in laboratorio e contenuti in numerosi alimenti e bibite. Gli stessi Dolcificanti che però ancora oggi sono commercializzati in Europa, e contenuti in ...

Verdi - proposte progressiste e mai ambigue. Perché l’onda ecologista ha investito l’Europa : Ieri l’Europa ha avuto una scossa verde, o, per meglio dire, ne ha avute tre: in Baviera, in Belgio e in Lussemburgo si sono svolte elezioni chiave (rispettivamente, statali, amministrative e legislative) che hanno un minimo comune denominatore, ossia la chiara, incontestabile affermazione dei partiti Verdi come una forza politica vincente in tutta Europa, pochi mesi dopo le elezioni locali in Olanda che hanno portato, tra l’altro, a diventare ...

Germania - Perché la Baviera può cambiare la geografia politica d'Europa : Il risultato storico per i Verdi e la deludente frenata per i nazionalisti anti immigrati della Afd, cambiano il segno del tracollo della Csu e della Spd

Perché l’Europa vuole liberalizzare al 100% i viaggi in pullman : (Foto: Flixbus) Un anno fa la Commissione europea ha messo nero su bianco la sua proposta di legge per liberalizzare il mercato dei pullman e degli autobus lungo le strade del vecchio continente. Bruxelles la considera una questione di sviluppo, posti di lavoro e servizi ai cittadini. Ma anche un gancio per intervenire sull’inquinamento prodotto dal trasporto su gomma. Una ricerca di Ce Delft, centro studi olandese specializzato in tematiche ...

Stipendi - Perché crescono poco in Europa e ancora meno in Italia : I paesi Ue hanno chiuso il 2017 con un aumento delle retribuzioni del 2,4%. L’Italia si è fermata al +0,4%, e il divario si mantiene nell’anno in corso. perché siamo sempre costretti a rincorrere? La risposta è facile: disoccupazione fuori controllo e pochi cenni di ripresa. Ma non solo...

Euro - se la moneta unica non funziona è Perché l’Europa non è (davvero) unita : La nascita di un’Europa veramente unita si è arenata ultimamente in una fase di stallo molto pericolosa che può davvero portare alla sua disfatta. Gli ideali, anche di fratellanza, non solo di convenienza economica, che hanno indotto nel 1957 Germania, Italia, Francia, Olanda, Belgio e Lussemburgo a unire le proprie forze nel trattato di Roma del 1957 per mettere la prima pietra verso la costruzione di una Unione Europea sembrano ...

Emma Bonino : "Il caso Riace fa impazzire i populisti Perché funziona. L'Europa? Può essere disfatta dalla miopia degli arruffapopoli" : "Il decreto sicurezza di Salvini viola le direttive europee". Emma Bonino, intervistata da La Repubblicava all'attacco del decreto simbolo della politica leghista."Palleggiarsi i migranti è inutile, per i paesi più esposti ai flussi significa far diventare i problemi migratori ingovernabili" aggiunge la leader radicale. La Bonino guarda all'europeismo di Macron con fiducia, non crede sia possibile chiudere gli aeroporti ai charter ...

Crescita economica - Perché siamo ultimi in Europa : Per il Fondo Monetario Internazionale il nostro Paese è il fanalino di coda nel Vecchio Continente per incremento del Pil. Ecco le ragioni

Perché malgrado tutto l’Europa ci conviene : Da dove ripartire per convincere opinioni pubbliche nazionali scettiche e disilluse, quando non apertamente ostili, che l'Europa tutto compreso ci conviene? Operazione difficile in questo contesto politico, ma non impossibile.Sappiamo che la crisi di fiducia nel progetto europeo è soprattutto la conseguenza delle difficoltà emerse in Europa nella gestione della drammatica crisi economica e finanziaria del 2008/2009 e degli anni ...

Europa League - l’assurdo caso Mkhitaryan : salta la trasferta con l’Arsenal perchè non può entrare in Azerbaigian : Mkhitaryan costretto a rimanere a Londra mentre i compagni dell’Arsenal voleranno in Azerbaigian per giocare in Europa League Incredibile ma vero, Mkhitaryan non potrà giocare domani in Europa League perchè non può entrare in Azerbaigian a causa delle tensioni con l’Armenia, suo paese di nascita. L’Arsenal sarà impegnato sul campo del Qarabag, ma dovrà fare a meno dei servizi dell’esterno Mkhitaryan proprio per ...