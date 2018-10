Perché i film horror non fanno più paura?

SABRINA IMPACCIATORE : “NON MI FANNO GIRARE I FILM”/ “Sono pazza Perché voglio essere viva” : SABRINA IMPACCIATORE confessa che nessuno la invita più a fare film e ne soffre, ma nel teatro riesce a far convivere la sua anima tragica e quella comica, "rimanendo viva"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 15:05:00 GMT)

Perché è stata scelta Pozzallo per la prima di Soldado - il nuovo film di Stefano Sollima : 'Si tratta di un evento unico per la città le parole del sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna riportate da La Repubblica che la proietta agli onori della cronaca in ambito nazionale. E' uno splendido ...

Perché A Star is born è il film di cui parlerai di più questo autunno : Da A Star is born, il primo film da regista di Bradley Coper in cui cui l’attore recita nei panni di una country rock Star ‘dannata’ accanto a Lady Gaga, ci si deve aspettare un po’ l’effetto “La La Land“. Perché è un musical dalla colonna sonora oggettivamente virale (e probabilmente degna di almeno un Oscar), Perché la coppia di protagonisti ha una chimica che contagia, Perché è un musical abbastanza ...

Perché Opera senza autore è il film da vedere nel weekend : Politica, tragedie e rinascite. Al plurale. La locandina italiana di Opera senza autore di Florian Henckel von Donnersmarck, nei cinema dal 4 ottobre C'è Kurt , Tom Schilling, che da bambino vede ...

Ecco Perché il film su Papa Francesco di Wim Wender è molto più che un documentario : Arriva al cinema Papa Francesco – Un uomo di parola, il film di Wim Wenders che più che un documentario biografico relativo alla sua figura, vuole essere un viaggio personale in compagnia di Papa Francesco. Gli ideali del Papa ed il suo messaggio sono centrali in questo documentario, che si prefigge di presentare la sua opera di riforma e le sue risposte riguardanti alcune questioni di livello globale. Il film si basa visivamente e ...

Papa Francesco - un uomo di parola : il film di Wim Wenders spiega Perché Bergoglio a molti non piace : Il film di Wim Wenders su Papa Francesco, che sarà proiettato nelle sale italiane questa settimana, è perfetto come la pennellata di un disegno giapponese. Novanta minuti che portano lo spettatore a stare faccia a faccia con il pontefice, impegnato a rimescolare profondamente le carte nella Chiesa cattolica. Perfetto perché partecipando al lungo colloquio con Jorge Mario Bergoglio, arrivato sul trono di Pietro dalla “fine del mondo”, lo ...

Ecco Perché la musica di Morricone per i film ha rischiato di non nascere : "Quando iniziai mi vergognavo a raccontare che scrivevo musica per i film. Lo tenevo nascosto. Io ho tenuto sempre nascosto anche al mio maestro Petrassi. Agli esami di diploma mi disse non prendere ...

I nuovi film al cinema : quali vedere e Perché nel weekend del 29 settembre : Un film che farà la fortuna degli esercenti negli spettacoli pomeridiani over 65. Mio figlio Drammone francese sotto forma di thriller firmato Christian Carion , Joyeux Noël , , con un intenso ...

Zerocalcare spiega (a modo suo) Perché non sarà alla proiezione del film tratto dal suo libro - a Venezia : Per due giorni è stato al Lido di Venezia, ha incontrato i suoi numerosi fan, ha fatto disegni e firmato autografi, ma nel giorno della proiezione ufficiale del film tratto dal suo fumetto più conosciuto, "La profezia dell'Armadillo" (Bao Publishing), Michele Rech, in arte Zerocalcare, ha deciso di non esserci. Come mai quest'assenza? – si sono chiesti in molti. Non avrà forse gradito il film o l'interpretazione di ...

Perché siamo creativi? Arriva a Venezia 'Why Are We Creative?' - un film di Hermann Vaske : ... tra luminari, vincitori di premi Oscar e premi Nobel, specialisti nel campo dell'arte visiva, della musica, della recitazione, della filosofia, della politica, dell'economia e della scienza. Da ...