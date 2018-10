Per gli statali la quota 100 slitta di altri tre mesi oltre a quelli per la finestra

Voto di scambio - la legge al Senato : Fi e Pd ottengono esame degli emendamenti. La norma : pene più dure Per gli eletti : Comincia nell’aula del Senato l’esame del nuovo disegno di legge sul Voto di scambio politico-mafioso. Palazzo Madama dovrà votare tutti i 15 emendamenti presentati al ddl promosso dal Senatore dal M5s, Mario Michele Giarrusso. Il Senatore Giacomo Caliendo di Forza Italia, infatti, ha chiesto e ottenuto, anche grazie alla firma dei Senatori del Pd, che l’esame del testo in commissione Giustizia passasse dalla sede redigente a quella ...

Gravidanza - attenzione agli antidolorifici : favoriscono la pubertà precoce nelle bambine con serie conseguenze Per la salute in età adulta : Seno, brufoli, ciclo mestruale, crescita pilifera e imprevedibili sbalzi d’umore: ecco i segni della pubertà che, per la maggior parte delle ragazze, inizia intorno ai 10-11 anni d’età. O anche prima, se le madri hanno assunto antidolorifici con paracetamolo durante la Gravidanza. Sono questi i risultati del primo studio al mondo che ha analizzato la correlazione tra il consumo di paracetamolo durante la Gravidanza e lo sviluppo della pubertà in ...

Animali - Wwf : “Elephant Tour sbarca a Napoli Per contrastare i traffici illegali di avorio e aiutare gli elefanti” : Dopo il successo delle le prime due tappe a Torino e Verona, sbarcherà a Napoli, domani mercoledì 24 ottobre il primo Tour italiano dedicato alla tutela degli elefanti africani, allo scopo di puntare i riflettori su bracconaggio e traffico di avorio che stanno decimando la specie. In ciascuna delle città ospitanti, durante incontri informali con aperitivo presso bar, piazze, musei ed orti botanici, alcuni dei maggiori esperti italiani ...

Evocare il "civismo" Per mascherare gli errori di partito : Durante la Leopolda a Firenze, svoltasi negli scorsi giorni, pare sia stato fatto un ennesimo appello alla costituzione di comitati civici. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Lo dice l'articolo 4 della Costituzione, affermando che, in sostanza, tutti siamo chiamati a fare ...

LIVE Roma-Cska Mosca - Champions League in DIRETTA : scontro diretto decisivo Per la qualificazione agli ottavi : La Roma di Eusebio Di Francesco si appresta ad affrontare il terzo match della fase a gironi di Champions League all’Olimpico contro i russi del CSKA Mosca. I capitolini, dopo aver perso 3-0 al Bernabeu, si sono parzialmente riscattati, rifilando un sonoro 5-0 al Viktoria Plzen, mentre gli avversari di stasera sono reduci dal clamoroso successo interno ai danni dei campioni d’Europa del Real Madrid, grazie al quale hanno conquistato ...

Festa di Fedez al Carrefour - il rapPer : “Indignatevi anche Per Masterchef”. La produzione gli risponde : “Vieni a vedere come limitiamo gli sprechi” : Balli con le banane, corse nei carrelli, lattuga e panettoni lanciati in aria, “Ceskiello” che fa il karaoke, Chiara Ferragni ricoperta di finocchi e pomodori e la mamma di Fedez che mangia bastoncini di frutta confezionata. Questo e tanto altro è successo alla Festa a sorpresa al Carrefour di Citylife, a Milano, organizzata per festeggiare il 29esimo compleanno del rapper. Tantissimi gli ospiti presenti tra vip e amici storici, ...

Serie A : ecco gli squalificati - un turno Per “espressione blasfema” a dirigente Milan [NOMI] : squalificati Serie A- Un turno a Federico Barba del Chievo e Vanja Milinkovic Savic della Spal. Lo ha deciso il Giudice sportivo della Serie A a proposito delle gare dell’ultimo turno di Serie A. I due sono stati espulsi. Tra i dirigenti, un turno ad Andrea Romeo (Milan) “per avere, al 29° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, proferito espressione blasfema”. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...

Lazio - Correa suona la carica : "A Marsiglia Per vincere" : Joaquin Correa lancia la Lazio all'attacco del Marsiglia anche se giovedì sera non potrà giocare. L'attaccante argentino deve infatti scontare un turno di squalifica in Europa League causa l'...

Roma. Stop certificato medico Per gli studenti assenti per più di 5 giorni : Rivoluzione nelle scuole laziali. Stop al certificato medico per gli studenti assenti per più di 5 giorni. A partire da

Il carcere Per gli evasori proposto da Di Maio? Non arriverà prima dell’anno prossimo : "Entro il prossimo anno sarà approvata in Parlamento la legge che prevede il carcere per gli evasori. Parola mia", ha annunciato oggi il vicepremier Luigi Di Maio. "Faremo un emendamento al ddl ‘spazza corrotti’. Una norma penale di questo tenore non poteva essere inserita nel decreto fiscale", ha aggiunto.Continua a leggere

"Perché siamo orgogliosi della nostra Giornata dell'Ottimismo" : Ospite della trasmissione radiofonica "A tutto campo" su Rtl102.5, il direttore del Foglio Claudio Cerasa ha parlato "della fuga dalla realtà" del governo gialloverde. “Il problema non è l'incompatibilità tra Salvini e Di Maio – ha detto il direttore – I due azionisti di governo litigano sui dettagl

Velisti scomparsi in Portogallo - procura di Roma apre indagine. La moglie : “Fonte dice che sono stati sPeronati da un cargo” : “sono morti, il Bright è stato speronato da una nave cargo”. La moglie di Aldo Revello ha ricevuto il messaggio via Facebook un mese fa. Ha pensato a un mitomane, ma le informazioni sono continuate. “Dettagli troppo precisi per pensare non siano veri”. E così ha raccolto il materiale e lo ha presentato alla procura di Roma, che ora ha aperto un fascicolo sul caso dei due Velisti spezzini, Aldo Revello e Antonio Voinea, ...

Atp Basilea – Andreas Seppi non dà scampo al giapponese Daniel - l’azzurro stacca il pass Per gli ottavi : Il tennista italiano vince agevolmente il match con il giapponese, avanzando agli ottavi di finale del torneo svizzero Tutto semplice per Andreas Seppi nei sedicesimi di finale del torneo Atp di Basilea, il tennista italiano vince agevolmente contro il giapponese Daniel, costretto ad arrendersi in due set. Parte benissimo l’azzurro che chiude il primo parziale senza lasciare al suo avversario nemmeno un game, nella seconda frazione ...

Pensioni - slitta quota 100 Per gli statali : niente ritiro dal lavoro prima di giugno 2019 : La riforma delle Pensioni e l'avvio del superamento della legge Fornero, con l'introduzione di quota 100, dovrebbero arrivare nei primi mesi del 2019. Ma non per tutti: i dipendenti pubblici, infatti, probabilmente dovranno dare un preavviso di tre mesi prima di ritirarsi dal mondo del lavoro in anticipo. Per loro, quindi, la quota 100 scatterebbe non prima di giugno.Continua a leggere