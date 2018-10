Pensioni | uscite anticipate con Quota100 | penalizzazione fino al 21%

Blastingnews

(Di martedì 23 ottobre 2018) Una nuova picconata alla riforma delletargata Fornero punta a “congelare” il pensionamento per anzianita'. Poi una nuova stima relative allecon la quota 100, una delle misure principali della manovra del governo gialloverde. In attesa della definizione della legge di Bilancio 2019, che il Governo Conte dovrebbe inviare al Parlamento entro la fine di ottobre, sono queste le due novita' emerse ieri dal fronte previdenziale che continua ad animare il dibattito politico, economico e sindacale.: congelata l’uscita dal lavoro per anzianita' La notizia relativa al congelamento dell’uscita dal lavoro per anzianita' è stata data dal vicepremier pentastellato Luigi Di Maio, che ieri ha incontrato al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali una delegazione di lavoratori che reclamano la cosiddetta quota 41 per i precoci, lavoratori che hanno cominciato ...