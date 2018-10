Pensioni | slitta quota 100 per gli statali | niente ritiro prima di giugno 2019

Pensioni - slitta quota 100 per gli statali : niente ritiro dal lavoro prima di giugno 2019 : La riforma delle Pensioni e l'avvio del superamento della legge Fornero, con l'introduzione di quota 100, dovrebbero arrivare nei primi mesi del 2019. Ma non per tutti: i dipendenti pubblici, infatti, probabilmente dovranno dare un preavviso di tre mesi prima di ritirarsi dal mondo del lavoro in anticipo. Per loro, quindi, la quota 100 scatterebbe non prima di giugno.Continua a leggere

Pensioni : non basta quota 100 per accedere alla quiescenza - slitta quota 41 : quota 100 [VIDEO] sara' strutturale dal 2019 e, stando a quanto dichiarato, partira' a febbraio: il quadro ormai è chiaro ed è delineato, il Def è passato, dunque è stato approvato il decreto con cui si intende iniziare a smontare la Riforma Fornero attraverso l’introduzione di un primo provvedimento, noto a tutti come quota 100. Al comparto previdenziale saranno destinati 7 miliardi: Salvini ha affermato che si partira' ‘con lo schema 62+38’, a ...

Tasse subito - il resto chissà : slittano Pensioni e sussidi 5s : La spending review è affidata a una cabina di regia del ministero dell'Economia. Così come il coordinamento degli investimenti in infrastrutture. Poi una 'revisione' alle spese militari. Impegno che ...

Pensioni - quota 41 slitta al 2019 : verso la conferma di 'opzione donna' : Non solo deficit. Per assicurare le risorse necessarie ad attuare le promesse del contratto gialloverde il governo sta pensando di mettere in campo un 'team mani di forbice', come lo ha battezzato ...

Più fondi per «reddito» e nuove Pensioni : slitta taglio Irpef : Potrebbe crescere la 'dote' a disposizione dei partiti in vista della legge di Bilancio. E pare quindi destinato a lievitare anche l'importo complessivo della manovra che il governo deve approvare ...

Pensioni e LdiB2019 : per la nuova Quota 100 slitta il taglio Irpef : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 15 settembre 2018 vedono arrivare nuove scelte in merito all'equilibrio dei conti pubblici ed ai provvedimenti che saranno inseriti nella prossima Manovra. In particolare, la maggioranza starebbe pensando di rimandare il taglio dell'Irpef per rendere maggiormente sostenibile l'avvio della Quota 100 [VIDEO] e del reddito di cittadinanza all'interno della LdB2019. Nel frattempo dal Movimento 5 Stelle si ...

Pensioni : Proietti chiede modifiche alla Fornero - Quota 41 potrebbe slittare : 'Il Governo deve continuare a cambiare la Legge Fornero [VIDEO]sulle Pensioni a partire dalla prossima Legge di Bilancio come promesso agli elettori in questi mesi': lo ha dichiarato il segretario confederale della Uil Domenico Proietti chiedendo una maggiore attenzione al governo sul delicato tema riguardante il superamento della Riforma Fornero anche se il Governo sembrerebbe ormai deciso a rinviare la Quota 41 a favore dei lavoratori ...