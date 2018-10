Pensioni | Quota 100 ' cara' per chi ha versato tanto e vuole uscire prima

Pensioni - Durigon : ‘Blocco del cumulo per quota 100 - non tutti la utilizzeranno’ : Le Pensioni con la quota 100 del Governo Conte destinate all’insuccesso come l’Ape volontaria del Governo Renzi. E’ ancora tutto da capire il destino della nuova misura previdenziale che trovera' spazio nella legge di Bilancio 2019 e che sembra ridimensionata rispetto alle attese di migliaia di lavoratori. Potra' uscire dal lavoro con la nuova norma soltanto il 60 o il 70% dei lavoratori interessati. La platea dei beneficiari risulterebbe così ...

Pensioni e LdB2019 - sindacati in pressing su Quota 100 - 41 e donne : Dai sindacati arriva una decisa presa di posizione in merito agli interventi di riforma decisi dal Governo ed in particolare sulle modifiche previste per il comparto previdenziale [VIDEO]. Se infatti la Manovra è stata considerata complessivamente come inadeguata e carente rispetto alle necessita' del Paese, sulla previdenza e sul welfare si rivendica la necessita' di un'estensione delle tutele. Sopra ogni cosa, le sigle componenti la ...

Pensioni - con Quota 100 l’assegno si riduce dal 5 al 21% : In caso di uscita dal lavoro con Quota 100, di quanto sarà più basso l'assegno previdenziale? La risposta nell'analisi di...

Pensioni - aspettativa di vita : ora in manovra arriva la "quota 41" : Continuano gli incontri del governo gialloverde con i rappresentanti delle categorie che sono state colpite dalla riforma delle Pensioni voluta dal governo Monti. Oggi il ministro del Lavoro Luigi Di ...

Pensioni - con quota 100 l’assegno si riduce dal 5 al 21 per cento : Un operaio con uno stipendio di 1.600 euro perde almeno l’8% e un impiegato con 2mila euro di retribuzione rinuncia all’11 per cento. L’anticipo costa allo Stato tra 32 e 99mila euro per ogni lavoratore...

Pensioni scuola ultime notizie - Quota 100 da esodo e il Miur pensa ad un maxi-concorso : Quale sarà l’impatto dell’introduzione di Quota 100 sul comparto scuola, e in generale, sulla Pubblica Amministrazione? Il Sole 24 ore parla di ‘un numero che circola da qualche settimana sul possibile impatto di “Quota 100” sul pubblico impiego’. Si parla addirittura di 160mila dipendenti della Pubblica Amministrazione disposti a lasciare il proprio posto per accedere alla pensione. C’è chi la ritiene una buona ...

Pensioni - con la quota 100 i tagli saranno un salasso : dal 5 al 21% : Il tema Pensioni rimane caldo in questa manovra, nonostante gli annunci del governo atti a minimizzare i tagli sugli assegni di chi optera' per quota 100 i quotidiani nazionali fanno i conti in tasca ai neo pensionati, svelando una realta' tutt'altro che rosea. Chi uscira' dal lavoro in anticipo costera' allo Stato fino a 99mila euro, per coprire i costi la manovra incidera' sulle Pensioni con un taglio che andra' dal 5 al 21% dell'importo ...