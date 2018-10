Pensioni | Opzione Donna | 30 miliardi in tre anni | Damiano scettico sulla proroga

Quota 100 e Riforma delle Pensioni/ Opzione donna - spunta la richiesta di trasformarla in Opzione mamma : La Quota 100 rappresenta la misura principale della Riforma delle pensioni nella Manovra 2019. Il Forum delle famiglie vorrebbe però anche Opzione mamma(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:34:00 GMT)

Riforma Pensioni e Quota 100/ Quota 41 - Opzione donna e le altre richieste dei sindacati : La Riforma delle pensioni contenuta nella manovra 2019, con Quota 100, non soddisfa appieno i sindacati, che hanno presentato una piattaforma unitaria(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 13:46:00 GMT)

Pensioni Quota 100 e Opzione Donna - ‘dove sono le risorse?’ : E’ ancora guerra aperta con il Governo giallo-verde sul tema Pensioni con Quota 100: Cesare Damiano ricorda che ‘secondo i dati Inps, il costo medio annuo di questa proposta sarebbe pari a 6 miliardi di euro’. Si riferisce ad una relazione della scorsa legislatura, alla Commissione Lavoro della Camera, in riferimento a una proposta di legge equivalente a quella della Quota 100. Ma Damiano pone dubbi anche sulle risorse ...

Quota 100 e Riforma Pensioni/ Con anche Opzione donna i conti della Manovra non tornano : La Riforma delle pensioni contenuta nella Manovra 2019 non prevede solo Quota 100, ma anche la proroga di Opzione donna. Per Cesare Damiano c'è un problema di risorse. In merito alla Quota 100, misura su cui sarà incardinata la Riforma delle pensioni inserita nella Manovra 2019, Cesare Damiano ha ricordato che “secondo i dati forniti dall’Inps, nella scorsa legislatura, alla Commissione Lavoro della Camera, in relazione a una proposta di ...

Pensioni - quota 100 dovrebbe essere meno penalizzante di Opzione donna : Boeri Presidente dell'Inps non ha dubbi: la riforma Pensioni pensata dal Governo M5S-Lega non funzionera' e deludera' oltre a rendere più poveri gli assegni, moltissimi lavoratori. Gia', perché come ha spiegato in audizione alla Camera, il provvedimento che permettera' di uscire con la quota 100 62+38 [VIDEO] incidera' economicamente sulle tasche dei lavoratori: chi optera' per lasciare il lavoro con il minimo dei 62 anni quindi 5 anni prima ...

MANOVRA E RIFORMA Pensioni/ Opzione donna - le ragioni della richiesta di proroga più ampia : Non solo Quota 100 nella MANOVRA 2019 in tema di RIFORMA delle PENSIONI c'è anche la proroga di Opzione donna. Ma il Cods vorrebbe che arrivasse a fine del prossimo anno(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 11:02:00 GMT)

Pensioni e LdB 2019 - si cerca la quadra per Quota 100 e opzione donna : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 18 ottobre 2018 vedono emergere le perplessita' del Presidente Inps e dell'opposizione in merito alla contemporanea sostenibilita' della nuova Quota 100, della proroga opzione donna e delle altre misure [VIDEO] di flessibilita' previste in legge di bilancio 2019. Posizioni contro le quali è arrivata una dura reazione da parte del Governo. Nel frattempo si prospettano rilevanti cambiamenti anche nel metodo ...

Pensioni - Quota100 con finestre e il ritorno di Opzione Donna e Ape Social in LdB : In tema Pensioni, in primo piano le principali misure adottate dal Governo nel campo previdenziale ed inserite nella Legge di Bilancio 2019. Quasi 500mila lavoratori potranno andare in pensione con Quota 100. Proroga di un biennio per quanto riguarda Opzione Donna e di un anno per l'Ape Social. Taglio alle Pensioni d'oro con ricalcolo degli assegni con importo superiore ai 4500 euro. Infine, reddito e Pensioni di cittadinanza, come ampiamente ...

Pensioni : Opzione donna sarà prorogata - ecco le novità : Tra tutte le novità in tema Pensioni che la futura Legge di bilancio introdurrà per i cittadini italiani stanchi di lavorare, c’è anche Opzione donna. È ufficiale: la sua proroga sarà inserita nella nuova Manovra. La misura è stata inserita in un più ampio quadro che il Governo ha dipinto sul tema Pensioni, con l’obiettivo di un superamento della Legge Fornero e di un suo graduale ma inesorabile smantellamento. Quota 100 ne è il primo ...

Pensioni - da Quota100 con 4 finestre a Opzione Donna : le novità nella manovra : La proroga del regime sperimentale di Opzione Donna, l’istituzione della quota 100 per il pensionamento anticipato a 62 anni di eta' e 38 anni di anzianita' contributiva, la riduzione delle Pensioni considerate d’oro quelle superiori a 4.500 mensili nella parte non coperta da contributi previdenziali e l’aumento delle minime a 780 euro al mese. Anche se ancora non si conoscono i dettagli per l’applicazione delle nuove regole, sono queste le ...

Manovra 2019 e Riforma Pensioni/ Quota 100 e Opzione donna lasciano scoperti gli esodati (ultime notizie) : Con la Manovra 2019, il Governo vuole introdurre una Riforma delle pensioni. Quota 100 e Opzione donna non risolvono però il problema degli esodati esclusi dalle salvaguardie(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 14:27:00 GMT)

Pensioni e Manovra 2019 : sì a proroga opzione donna - delusione rinvio quota 41 : I nuovi aggiornamenti in arrivo nelle ultime ore sulle Pensioni confermano le misure di flessibilita' previdenziale inserite in Manovra, come la quota 100 e la proroga dell'opzione donna [VIDEO]. Allo stesso tempo, evidenziano i limiti dei nuovi interventi, a partire dall'esclusione dei lavoratori precoci, la cui misura quota 41 è stata rinviata al prossimo anno. Nel frattempo dall'opposizione e dai gruppi dei lavoratori si torna ad esprimere ...