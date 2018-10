Pensioni e Legge di Bilancio 2019 | nuova apertura su Quota 41 e AdV

RIFORMA Pensioni 2018 E QUOTA 100/ Le parole di Tito Boeri sulla Legge Fornero : Con QUOTA 100 il Governo punta a una RIFORMA delle PENSIONI che superi la Legge Fornero. E di quest’ultima ha parlato anche Tito Boeri in un Seminario universitario(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 15:16:00 GMT)

Pensioni - legge Fornero modificata : il primo assegno potrebbe arrivare ad aprile 2019 : Il tema Pensioni è stato uno dei principali della campagna elettorale della Lega. Salvini ha da sempre dichiarato di voler abolire la legge Fornero e, secondo quanto ufficialmente approvato nella manovra finanziaria, ha gia' cominciato a modificarla insieme ai grillini. La legge, approvata dal Governo Monti, applica dei limiti d'eta' molto alti per poter accedere alla pensione. Le recenti modifiche abbasseranno quei limiti, introducendo il ...

RIFORMA Pensioni - MANOVRA E QUOTA 100/ Il programma Damiano per superare la Legge Fornero : RIFORMA PENSIONI, MANOVRA 2019 e QUOTA 100. Il tema previdenziale è caldo dopo l’approvazione della Legge di bilancio e anche Cesare Damiano ha le sue proposte per il Pd(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 21:34:00 GMT)

Da reddito a Pensioni d'oro - le misure previste nella LEGGE DI BILANCIO : ... disegno di LEGGE, Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato il disegno di LEGGE relativo al ...

Manovra - Pensioni d'oro - taglio di un mld in 3 anni in legge Bilancio. Legge Fornero - a febbraio al via 'quota 100' : ..., è poi ripresa nel primo pomeriggio, questa volta con la presenza dei due vicepremier, seduti faccia a faccia al tavolo del presidente Giuseppe Conte, con il ministro dell'Economia Giovanni Tria. ...

Pensioni - la Lega conferma : “A febbraio addio a legge Fornero - arriva la quota 100” : L'avvio del superamento della legge Fornero e l'introduzione di quota 100 in tema di Pensioni arriveranno a febbraio, secondo quanto assicurano fonti della Lega al termine del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Accordo trovato anche sulla pace fiscale e sul taglio alle Pensioni d'oro che dovrebbe garantire entrate per un miliardo di euro in tre anni.Continua a leggere

Pensioni - LdB 2019 e Quota 100 - Salvini : 'Eletto per smontare la legge Fornero' : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 14 ottobre 2018 vedono prore le dichiarazioni da parte del Governo in merito all'intenzione di avviare il superamento della legge Fornero. È in particolare il vicepremier Matteo Salvini a confermare l'avvio della flessibilita' previdenziale. Nel frattempo emergono anche nuovi dettagli sul funzionamento della Quota 100 [VIDEO], che avra' probabilmente luogo attraverso tre diverse finestre quadrimestrali, ...

Pensioni - con quota 100 via gli ultimi bloccati dalla legge Fornero. Assegni alti - lavoratrici e militari si salvano dal taglio : Circa 400 mila persone che dal 2012 in poi erano rimaste bloccate dalla brusca stretta sui requisiti scattata con la riforma Fornero. Sono loro i primi beneficiari dell'uscita anticipata con...

Pensioni - Salvini : ‘Sulla legge Fornero non ci ferma nessuno - lavoro per i giovani’ : Sulla stessa lunghezza d’onda i leader della Lega e del Movimento 5 Stelle in materia di riforma delle Pensioni. Mentre si avvicina il momento della presentazione della legge di Bilancio 2019 i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, tornano a ribadire la posizione del governo Conte in materia previdenziale e in particolare sul superamento della tanto contestata legge Fornero, uno dei punti del contratto gialloverde. Sulla riforma della ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Bankitalia : no a passi indietro su Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Bankitalia: no a passi indietro su Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 9 ottobre(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 16:34:00 GMT)

Pensioni - Di Maio contro Bankitalia : "Se vuole la legge Fornero si presenti alle elezioni" : Attacco del vicepremier dopo le valutazioni espresse dalla Banca d'Italia in Parlamento sugli obiettivi delineati con la Nota di aggiornamento al Def

Riforma Pensioni 2018 e Quota 100/ Dagli Attuari spinta a rivedere la Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Dagli Attuari spinta a rivedere la Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 11:07:00 GMT)