Pedofilia : Procuratore Ragusa - genitori stiano attenti a uso cellulari figli (2) : (AdnKronos) - Probabilmente ci sono altre vittime non ancora identificate perché adescate prima dell’inizio dell’attività d’indagine. La Squadra Mobile avverte: "Qualora altre minori dovessero essere state contattate dal soggetto, sono pregate di rivolgersi alla Squadra Mobile di Ragusa", lanciano u

Pedofilia - procuratore Pennsylvania : 'Vaticano sapeva e ha coperto' - : John Shapiro si riferisce ai documenti della Chiesa analizzati dal Gran Jury che ha scoperto abusi su oltre mille bambini, con oltre 300 sacerdoti coinvolti. "Non c'erano solo abusi sessuali diffusi, ...